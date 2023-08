Er kam, fraß und siegte: Der Dreistachelige Stichling, so sein voller Name, ist wohl erst vor etwa zehn Jahren von der Uferzone in das Freiwasser des Bodensees eingedrungen. Aber damit einher ging ein deutlicher Rückgang der Felchen, sagt Jan Baer. Der Wissenschaftler arbeitet bei der Fischereiforschungsstelle Langenargen und ist einer der Autoren einer gerade erschienenen Studie. Die zeigt: Stichlinge essen deutlich mehr Felchennachwuchs als bislang angenommen.

Über Leber- und Muskelgewebe nachgewiesen

„Da haben wir jetzt ein paar Jahre dran geforscht“, sagt Jan Baer in Langenargen. Die letzten erhobenen Daten stammen von Anfang 2022. Untersucht wurden Stickstoff- und Kohlenstoffisotope in den Leber- und Muskelgeweben der Stichlinge. Über diese wurde aufgezeigt, dass sich die Eindringlinge in der Laichzeit der Felchen zu großen Teilen von Fisch ernähren – anstatt etwa von Zooplankton. Da die Signaturen in den Isotopen darüber hinaus mit denen der Felchen übereinstimmen, schließen die Autoren der Studie auf einen „signifikanten Fraß des Felchennachwuchses“ – so heißt es in einer Pressemitteilung des Fischereiforschungsinstituts.

Fangverbot ist ein erster Schritt

Jan Baer verweist nun im Gespräch mit dem SÜDKURIER auf die Notwendigkeit, den dezimierten Felchenbestand weiter zu schonen. Das kürzlich beschlossene Fangverbot für die Fische ab Januar 2024 sei ein wichtiger erster Schritt. Zunächst gilt es für drei Jahre.

„Mein Bauch sagt, dass das ein langer Weg wird“, heißt es von Baer dazu. Er glaubt, dass die drei Jahre nicht reichen, um wieder eine stabile Felchenpopulation im See zu erzielen. Er tippt, dass aktuell unter 100.000 Felchen im Bodensee leben – Stichlinge hingegen grob geschätzt 100 Millionen. Der Eindringling macht den einheimischen Fischen zusätzlich die Nahrung streitig.

Jan Baer von der Fischereiforschungsstelle Langenargen: „Mein Bauch sagt, dass das ein langer Weg wird.“ | Bild: Simon Conrads

Neben dem Fangverbot braucht es also weitere Maßnahmen, um dem Felchen zu helfen, erklärt Jan Baer. In den Fischbrutanstalten um den See, eine davon ist in Langenargen aktiv, soll nun künstlich für überlebensfähigen Nachwuchs der bedrohten Art gesorgt werden – dort sollen Felchen so lange bleiben, bis sie groß genug sind, um nicht mehr als Nahrung für den Stichling in Betracht zu kommen. Zunächst müssen allerdings Laichtiere gefangen werden, deren Nachwuchs in den Brutanstalten aufgezogen wird.

Stichlinge sollen weggefischt werden

Jan Baer berichtet auch von einer weiteren Maßnahme, die den Felchen zugute kommen könnte: Die Stichlinge sollen weggefischt werden. Mit kleinen Netzen hat die Fischereiforschungsstelle bereits bewiesen, dass sich die Stichlinge erwischen lassen. Im kommenden Jahr soll mit Schleppnetzen, die eigentlich im Meer verwendet werden, großflächiger gearbeitet werden.