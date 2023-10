Der Bodenseekreis hat es ins aktuelle Schwarzbuch des Bunds der Steuerzahler gebracht. Der Bund präsentierte am Dienstag in Berlin die neue Auflage. Darin finden sich bundesweit 100 Einzelfälle von Steuergeldverschwendung aus ganz Deutschland. Neun Fälle davon betreffen den Südwesten – und einer eben den Bodenseekreis.

800.000 Euro Steuergeld ohne jeglichen Nutzen ausgegeben: So lautet die Überschrift zum Fall Hotel „Adler“ Sipplingen im aktuellen Schwarzbuch. Die unrühmliche Geschichte um das Hotel am Bodensee machte bundesweit Schlagzeilen. Viele Medien griffen in ihrer Berichterstattung den Fall auf, den der SÜDKURIER aufdeckte. Im September berichtete das ZDF über die Causa Adler im Format „Hammer der Woche“ im Nachrichtenmagazin Länderspiegel.

Keine Ausstiegsklausel im Mietvertrag

Der Bund der Steuerzahler beschreibt den Fall so: „Als sich der Bodenseekreis im November 2015 aufgrund hoher Flüchtlingszahlen nachvollziehbarerweise auf die Suche nach Flüchtlingsunterkünften begab, wurde er auch in der 2000-Einwohner-Gemeinde Sipplingen fündig. Das ehemalige Hotel Adler hielt man für geeignet – der Bau liegt direkt im Ortskern und hat eine lange Historie. Neben seiner Eignung wurde, laut Auskunft der Pressestelle des Landrats­amts des Bodenseekreises, auch geprüft, mit welchen ‚ungefähren Umbaukosten‘ zu rechnen wäre.“

Wie es weiterging, darüber haben wir mehrfach ausführlich berichtet. Im März 2016 schloss das Landratsamt mit den privaten Eigentümern einen langfristigen Mietvertrag ab – zu fatalen Bedingungen und über neun Jahre bis 2025. Der Kreis hatte vor Vertragsunterzeichnung weder den Sanierungsaufwand hinlänglich geprüft, noch eine Ausstiegsklausel vereinbart. Dann zeigten sich baurechtliche Probleme.

Um baurechtliche Fragen zu klären, ließ das Landratsamt für 40.000 Euro ein Gutachten anfertigen. Dem Gutachten zufolge wären gut 530.000 Euro Sanierungskosten für die erforderlichen Umbaumaßnahmen fällig geworden. Zu viel Geld, entschied der Kreis, weshalb er das Gebäude für die Unterbringung von Flüchtlingen gar nie nutzte. Er ließ es leer stehen, zahlte aber weiterhin 6400 Euro Kaltmiete. „Immense Kosten in Höhe von fast 80.000 Euro pro Jahr. Und das ohne jede Nutzung!“ schreibt der Bund der Steuerzahler.

Gerichtsurteil brachte Transparenz

Dass diese Zahlen aber überhaupt öffentlich geworden sind, liegt an einem Gerichtsurteil. Kläger: der SÜDKURIER. Denn das Landratsamt Bodenseekreis hatte uns die Auskunft darüber verweigert, wie viel Geld das gescheiterte „Adler“-Projekt die Steuerzahler kostete. Das Medienhaus reichte 2022 Klage vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen ein.

Das Gericht gab dem SÜDKURIER in allen Punkten recht, die Behörde musste die Informationen preisgeben. Das öffentliche Interesse überwiege das private, so die Richter. Außerdem dürfe die Presse selbst entscheiden, was sie für berichtenswert hält, eine staatliche Bewertung sei unzulässig. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.

Erst 2023 kamen die Kosten für die Anmietung des ehemaligen Hotels also ans Tageslicht: Für das nicht genutzte Gebäude seien für den Zeitraum vom 1. März 2016 bis zum 31. Mai 2021 Gesamtkosten von 487.931 Euro entstanden, teilte das Landratsamt Bodenseekreis auf Anfrage des Bunds der Steuerzahler mit.

Das Schwarzbuch „Wir kritisieren nicht das Ob, sondern das Ausmaß, die Kosten und dass einige Politiker diese Ausgaben aus Steuermitteln als selbstverständlich erachten“, sagte Reiner Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler, bei der Präsentation des jüngsten Schwarzbuches 2023/24. In diesem nimmt der Verein zum 51. Mal unter die Lupe, wo seiner Ansicht nach öffentliche Gelder verschwendet werden. (dpa) Beispiel für Verschwendung Als ein Beispiel führt der Verein eine Informationskampagne der Bundesregierung an, die zur Reduzierung des Energieverbrauchs animieren soll. Für die Kampagne, die Tipps wie „Fenster schließen“ oder „Heizung herunterdrehen“ enthielt, gebe der Staat bis zum geplanten Kampagnen-Ende 2025 insgesamt 83 Millionen Euro aus, die teilweise noch aus Notlagenschulden stammten, hieß es von dem Verein. Kritisiert wurde dabei das Verhältnis zwischen Kosten und dem tatsächlichen Nutzen der Aktion. „Zumindest glaube ich nicht, dass man Binsenweisheiten für so viel Geld der Bevölkerung näherbringen muss“, sagte Holznagel. (dpa)

Der Bund der Steuerzahler begründet die Auswahl weiter: „Zum 31.5.2021 gelang es den Verantwortlichen schließlich, mit den Eigentümern des Hotels Adler eine Aufhebungsvereinbarung zu schließen. Die Kosten der vereinbarten Abstandszahlung: Stolze 288.000 Euro – und damit genau der Betrag, der bis zum regulären Ende des Mietvertrags am 28.2.2025 ohnehin für die Kaltmiete angefallen wäre!“

Fazit: Gründliche Prüfung wäre nötig gewesen

Fazit laut Bund der Steuerzahler: Bei allem Verständnis für den Zeitdruck, unter dem der Bodenseekreis Ende 2015 bei der Suche nach Flüchtlingsunterbringungen stand, hätten die Verantwortlichen bei der Anmietung des ehemaligen Hotels Adler die Räumlichkeiten dringend vor und nicht nach der Unterzeichnung des langfristigen Mietvertrags einer gründlicheren Prüfung auf Nutzbarkeit unterziehen müssen.