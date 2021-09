Bodenseekreis vor 18 Minuten

Stellen Sie den Bundestagskandidaten Ihre Fragen in der SÜDKURIER-Wahlarena!

Am Montag, 13. September, nehmen SÜDKURIER-Redakteure die fünf Kandidaten für den Wahlkreis Bodensee in der SÜDKURIER-Wahlarena im Überlinger Kursaal in die Zange. Hier ist auch Platz für Ihre Fragen!