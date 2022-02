Bodenseekreis vor 2 Stunden

Steigende Bauzinsen: Das sollten Hauskäufer und Immobilienbesitzer jetzt beachten

Wer sich in der Bodenseeregion ein Eigenheim zulegt, muss beim Kauf meist tief in die Tasche greifen. Jetzt zeichnet sich ab, dass auch die Bauzinsen anziehen werden. Was bedeutet das?