von Christina Bömelburg und Fabiane Wieland

Der Unfall ereignete sich nach ersten Polizeiangaben gegen 16.30 Uhr an der Ampel am Ende der Ausbaustrecke. Ein Wohnmobil prallte an der zum Zeitpunkt des Unfalls roten Ampel aus zunächst unbekannter Ursache – möglicherweise aufgrund eines Defekts – gegen ein wartendes Auto, das gegen ein weiteres Auto geschoben wurde.

Drei Menschen wurden bisherigen Informationen zufolge leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße wurde in Fahrtrichtung Immenstaad gesperrt, der Verkehr über Kluftern umgeleitet. Im Berufsverkehr kam es zu erheblichen Verzögerungen. Die Polizei ging am frühen Abend, Stand: 18.05 Uhr, davon aus, dass die Strecke in Kürze wieder freigegeben werden kann.