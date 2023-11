Der Fahrplan der Fährverbindung zwischen Konstanz und Meersburg wurde zum 1. November bedarfsbedingt angepasst. „Montags bis freitags ist die Fähre zwischen 5 und 19 Uhr ab Konstanz beziehungsweise zwischen 6 und 19 Uhr ab Meersburg in einem 20-Minutentakt anstelle eines 15-Minutentakts unterwegs“, teilt Teresa Gärtner, Pressereferentin bei den Stadtwerken Konstanz, mit.

An Samstagen, Sonn- und Feiertagen fährt die Fähre ihren Angaben nach ebenfalls im 20-Minutentakt. In Konstanz gilt dies zwischen 9 und 19 Uhr, in Meersburg zwischen 10 und 19 Uhr. In den Randzeiten ist der Fahrplan – wie sonst auch – weniger dicht. Beispielsweise verkehren die Fähren wochentags ab Konstanz von 21.05 bis 5.05 Uhr und ab Meersburg von 21.35 bis 5.35 Uhr nur stündlich.

Viertes Schiff bei Verkehrsspitzen

Laut Teresa Gärtner ist von montags bis freitags ein viertes Schiff im Einsatz, das Verkehrsspitzen morgens und in den Abendstunden ausgleicht. „Dieses Zusatzschiff steht in den kommenden Wintermonaten zur Verfügung und wird bei Bedarf eingesetzt“, erklärt die Pressereferentin. Bei der Fahrplangestaltung sei Rücksicht genommen worden auf die Fahrpläne von Städteschnellbussen und der Konstanzer Stadtbuslinie 1. Der Fährebetrieb stehe in direktem Austausch mit den Betreibern.

Baustelle extra außerhalb der Saison

Auf Meersburger Seite läuft seit Kurzem eine Baumaßnahme. „Die dringend erforderliche Sanierung der Mole am Fährhafen Meersburg wurde für die Zeit außerhalb der Saison mit reduziertem Fahrplan geplant, sodass durch diese Baustelle Einschränkungen des Fährverkehrs weitgehend vermieden werden“, schreibt Teresa Gärtner.

Die Arbeiten werden laut einer Pressemitteilung voraussichtlich bis Ende März 2024 dauern. Die Stadtwerke Konstanz investieren rund 2,5 Millionen Euro in die Erneuerung der Mole. Diese dient am Fähranleger als Windbrecher. Gäbe es sie nicht, könnten die Schiffe den Hafen schon bei „mäßigem Wind“ nicht mehr anfahren. Für den Zeitraum der Arbeiten steht allerdings nur eine Landebrücke in Meersburg zur Verfügung.