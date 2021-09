Bodenseekreis vor 3 Stunden

Start mit Hindernissen: Falsch-positive Corona-Tests sorgen für Unruhe bei Schulen, Kindern und Eltern im Bodenseekreis

Bislang gibt es an den Schulen im Bodenseekreis nur vereinzelt Corona-Infektionsfälle. Allerdings sorgen die vielen falsch-positiven Schnelltests erneut für Probleme. Von 67 positiven Antigentests bei Schülern wurden laut Gesundheitsamt bislang lediglich zwölf per PCR-Test bestätigt. Was Gesundheitsamt, Kinder, Eltern und Schulleiter zum Schulstart sagen – und warum die Schulen noch weit von einer Normalität entfernt sind.