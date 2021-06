Im Bodenseekreis führten schwere Gewitter mit Starkregen am Dienstagabend zu mehr als 60 Feuerwehreinsätzen innerhalb von drei Stunden. Vor allem das nördliche Gemeindegebiet von Friedrichshafen sei betroffen gewesen, teilte der Kreisfeuerwehrverband mit. Es mussten zahlreiche Keller leergepumpt sowie überflutete Straßen gesperrt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Friedrichshafen, Immenstaad, Markdorf, Oberteuringen, Hagnau, Meckenbeuren und Überlingen waren im Einsatz.

Wetterdienst rechnet mit weiteren Unwettern im Südwesten

Die Menschen in Baden-Württemberg müssen sich zur Mitte der Woche erneut auf kräftige Gewitter einstellen. Lokal seien Unwetter durch heftigen Starkregen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Stuttgart mitteilte. In kurzer Zeit können bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, in Extremfällen sogar bis zu 80 Liter. Auch kleinkörniger Hagel und Windböen seien möglich.

In der Nacht zum Donnerstag sollen die Gewitter nachlassen. Tagsüber bleibe es zunächst trocken, das Wetter sei dann von einem Mix aus Sonne und Wolken geprägt. Nachmittags sind den Meteorologen zufolge auch einzelne Schauer und kurze Gewitter möglich. (dpa)