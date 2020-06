Vom 20. Juni bis 10. Juli findet im Bodenseekreis die Aktion „Stadtradeln“ statt. Mehr als 165 Teams aus den Gemeinden Daisendorf, Bermatingen, Meckenbeuren und Uhldingen-Mühlhofen sowie Friedrichshafen, Markdorf und Tettnang haben sich schon angemeldet. Alle Einwohner sind eingeladen, virtuelle Teams zu bilden und so viele Alltagswege wie möglich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Auch Vereine, Verbände, Organisationen, Schulklassen oder Unternehmen können mitmachen und auf diese Weise ein deutliches Zeichen für eine gelebte Radkultur und klimafreundliche Mobilität setzen, teilt das Landratsamt mit. „Anmeldungen sind noch bis zum letzten Aktionstag möglich“, erklärt Stefan Haufs, Organisator im Landratsamt Bodenseekreis.

Nach Ablauf des dreiwöchigen Aktionszeitraumes werden die Ergebnisse ausgewertet. Die besten Teams werden im Herbst mit netten Preisen für ihre Leistungen belohnt. Durch die vermiedenen CO 2 -Emissionen sind die ersten Gewinner natürlich die Umwelt, das Klima sowie alle Bürgerinnen und Bürger in den Kommunen mit weniger Verkehrsbelastungen, weniger Abgasen und weniger Lärm. Doch um den Anreiz zu erhöhen, gibt es zudem hochwertige Preise zu gewinnen, die von den nationalen Unterstützern Ortlieb, ABUS, Busch + Müller, Stevens Bikes, MYBIKE, Paul Lange & Co., WSM sowie Schwalbe zur Verfügung gestellt werden.

Es wird in zwei Kategorien ausgezeichnet: Fahrradaktivstes Kommunalparlament

(Kilometer pro Parlamentarier in Abhängigkeit zur Beteiligungsquote der Parlamentarier) sowie die Fahrradaktivste Kommune mit den meisten Radkilometern (absolute Gesamtkilometer). Neben den Bestplatzierten wird in beiden Kategorien und allen Größenklassen jeweils die beste Newcomer-Kommune ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr radelte Markdorf im Bodenseekreis an die Spitze. Die 55 Teams beziehungsweise 433 Radler waren in der Zeit vom 22. Juni bis zum 12. Juli 2019 insgesamt 96¦043 Kilometer gefahren.

Sternfahrt fällt aus

Wegen der coronabedingten Beschränkungen und den damit verbundenen planerischen Unsicherheiten ist das Drumherum dieses Mal ein bisschen anders: „Es ist schade, dass wir in diesem Jahr auf die großartige Sternfahrt und auf die Eröffnungsveranstaltung in Friedrichshafen verzichten müssen“, bedauert Haufs. „Dieses Mal fährt jeder für sich und sammelt seine Kilometer ganz individuell. Auf der Web-Plattform entsteht dann das große Ganze“, erklärt Haufs. Mit dieser Einschränkung könne die Aktion stattfinden und ein wenig Normalität in diese besondere Zeit zurückbringen.

So funktioniert

die Anmeldung