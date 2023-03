Als Regionalverbundsprecher organisierte Kanngießer im Ehrenamt gemeinsam mit den Hauptamtlichen in der Regionalgeschäftsstelle das Zusammenwachsen, den Austausch und die Zusammenarbeit innerhalb der neu entstandenen Einheit. Diese setzt sich aus den Kreisverbänden Bodensee, Konstanz, Ravensburg und Sigmaringen zusammen. In seiner Funktion als Vorstand im Kreisverband Bodensee und als Regionalgeschäftsführer der früheren Regionalgeschäftsstelle Überlingen hatte er sich zuvor als Geburtshelfer des Regionalverbundes beteiligt. Er begleitete und prägte diesen maßgeblich in dessen Anfangsjahren.

Bei der Wahl im Frühjahr 2023 trat Ingo Kanngießer nicht mehr an. Für sein großes Engagement wurde er mit der goldenen Ehrennadel des Paritätischen Baden-Württemberg ausgezeichnet. Auch sein Nachfolger, Roland Berner vom Linzgau Kinder- und Jugendhilfe in Überlingen-Deisendorf, wirkte schon auf vielfältige Weise für den Paritätischen: Vor seiner Zeit am Bodensee war er Jugendhilfereferent im baden-württembergischen Landesverband. Seit 2019 bringt er sich im Vorstand des paritätischen Kreisverbandes Bodensee ein.

Gemeinsam mit seinen Mitgliedsorganisationen repräsentiert der Paritätische einen bedeutenden Teil der sozialen Infrastruktur in der Region Bodensee-Oberschwaben. Er setze sich für Toleranz, Vielfalt und Gleichberechtigung ein, heißt es in der Mitteilung. Der paritätische Regionalverbund Bodensee-Oberschwaben wurde gegründet, um den Austausch unter den Mitgliedern über Kreisgrenzen hinweg zu erleichtern. Auch sollen Ressourcen gemeinsam genutzt und den Anliegen des Paritätischen und seiner Mitgliedsorganisationen in der Öffentlichkeit, in Medien und in der Politik Gehör verschafft werden. Unterstützt wird die Arbeit der ehrenamtlichen Kreisvorstände durch die hauptamtlichen Mitarbeiter in der Regionalgeschäftsstelle in Überlingen. Zum Regionalverbund gehören rund 100 Mitgliedsorganisationen.