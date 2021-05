Die Belange des Handwerks noch mehr in die Öffentlichkeit zu tragen nennen Geschäftsführer Wolfgang Künze und Kreishandwerksmeister Günter Gebauer als eine der wichtigsten Aufgaben für die kommenden Jahre. Stemmen wollen sie sie gemeinsam. Während Gebauer ehrenamtlich für die Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis (KHS) arbeitet und weiterhin zusammen mit einem potenziellen Nachfolger seinen Elektrobetrieb in Heiligenberg führt, ist Künze hauptamtlich in der Geschäftsstelle in Friedrichshafen tätig. „Ich bin für die Administration, das Tagesgeschäft und für organisatorisches zuständig“, erklärt der Geschäftsführer.

Der Kreishandwerksmeister gebe als eigentlicher Chef der KHS zusammen mit dem Vorstand die Direktive und die zu behandelnden Themen vor. Vorgenommen haben sich beide eine faire und offene Zusammenarbeit zum Wohle der Mitglieder. Stellvertreten wird der Kreishandwerksmeister künftig von zwei Stellvertretern: Alfred Keller von Keller Sanitär in Lippertsreute und Annette Beine vom Frisörsalon „Anna für Haare“ in Langenargen.

Das Team der Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis (von links): Geschäftsführer Wolfgang Künze, Vorstandsmitglieder Christof Hartmann, Klaus-Peter Pfau, Petra Rudolf und Holger Städele, stellvertretende Kreishandwerksmeister Alfred Keller und Annette Beine, Kreishandwerksmeister Günter Gebauer und sein Vorgänger Christof Binzler sowie Joachim Krimmer, Präsident der Handwerkskammer Ulm. | Bild: Kreishandwerkerschaft

„Zu unseren Aufgaben gehört, weiter am Image des Handwerks zu arbeiten, um es zu verbessern“, sagt Gebauer, der vor seiner Wahl bereits stellvertretender Kreishandwerksmeister war. Ein weiteres Ziel sei, die Zahl der Mitglieder der KHS und damit der Innungen zu erhöhen. „Unsere Mitglieder zahlen zwar einen Beitrag, genießen dafür aber im Gegenzug viele Vorteile, die ihn wieder ausgleichen.“

Die KHS sei eine Solidargemeinschaft, die sich gerade in der Corona-Zeit sehr bewährt habe. So erhielten die Mitgliedsbetriebe die neuesten Corona-Verordnungen quasi frei Haus „übersetzt“ und konnten sich Corona-Schnelltests zu günstigeren Bedingungen bestellen.

Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis Kreishandwerksmeister Günter Gebauer Günter Gebauer ist 60 Jahre alt und führt einen Elektrobetrieb in Heiligenberg. Er ist verheiratet und hat eine Tochter. Gebauer war 18 Jahre Obermeister der Elektroinnung und 13 Jahre, bis zum Jahr 2020, im Vorstand des Fachverbands Elektro- und Informationstechnik Baden-Württemberg. Vor seiner Wahl zum Kreishandwerksmeister des Bodenseekreises hatte er bereits die Funktion des Stellvertreters. Der Vorstand der Kreishandwerkerschaft Kreishandwerksmeister Günter Gebauer, Stellvertreter Alfred Keller (Sanitär) und Annette Beine (Friseure) sowie die Vorstandsmitglieder Christof Hartmann (Zimmerer), Klaus-Peter Pfau (Stuckateure), Petra Rudolf (Raumausstatter) und Holger Städele (Baugewerbe). Kontakt Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis, Lindauer Straße 11, 88046 Friedrichshafen, Telefon 07541/38792-0, E-Mail info@khs-fn.de. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, Montag bis Donnerstag von 14 bis 16 Uhr. Informationen im Internet: www.khs-fn.de

„Die Mitglieder profitieren vom Netzwerk und von den Kontakten, die einer allein nie haben kann“, erklärt Gebauer. Nachwuchswerbung und die Digitalisierung nennt Wolfgang Künze als weitere Aufgaben. „Die Azubi-Zahlen sind im Bodenseekreis zwar relativ konstant, aber innerhalb der Berufe gibt es massive Verschiebungen.“ So gehe zum Beispiel die Zahl der Bäcker, Metzger und Stuckateure immer weiter zurück. „Dabei bringen diese Berufe durchaus Vorteile mit sich“, weiß Künze, der in einem Bäckerbetrieb aufgewachsen ist und als Kind nachmittags viel Zeit mit seinem Vater verbringen konnte.

„Kontakte waren immer eine Bereicherung“

Stabwechsel bei der Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis (von links): Günter Gebauer übernimmt das Amt des Kreishandwerksmeisters von Christof Binzler und arbeitet ab sofort eng mit Geschäftsführer Wolfgang Künze zusammen. | Bild: Claudia Wörner

Christof Binzler, Schreinermeister aus Kressbronn, war vor dem Stabwechsel 25 Jahre im KHS-Vorstand tätig und zehn Jahre Kreishandwerksmeister. „Jetzt bin ich 65“, nennt er als Grund, das Amt niederzulegen. Ein wichtiger Meilenstein in seiner Amtszeit sei die Wiedereinführung der Meisterpflicht im Handwerk gewesen. Die finanzielle Konsolidierung und die Sanierung des KHS-Gebäudes kann er ebenfalls für seine Amtszeit verbuchen. Auch die Nachwuchswerbung in Verbindung mit einem Nachwuchspreis hat Binzler mit initiiert.

„Die Kontakte mit den Menschen waren für mich immer eine Bereicherung“, so der scheidende Kreishandwerksmeister. Auch die Chance, Dinge zu beeinflussen sei ihm neben den Impulsen für den eigenen Betrieb und auch für ihn persönlich immer wichtig gewesen. Ganz verabschiedet sich Binzler noch nicht in den ehrenamtlichen Ruhestand. „Im Vorstand der Handwerkskammer Ulm werde ich noch ein paar Jahre weiter aktiv sein.“

Sicher sind sich Wolfgang Künze und Günter Gebauer, dass sie ihren frisch gebackenen Ehrenkreishandwerksmeister auch in Zukunft öfter sehen werden. „Innerhalb unserer Handwerksfamilie bleiben die Kontakte bestehen“, sagt Künze.