Nachdem in Salem und Überlingen unter anderem Wahlplakate der FDP beschmiert und zerstört worden sind, erstattete Landtagskandidat Klaus Hoher Strafanzeige. Neben dem materiellen Wert nehme er den Tätern die Sache persönlich übel, teilte Hoher mit. Offenbar gibt es eine heiße Spur. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei übernahm den Fall.

Am letzten Wochenende vor dem Wahlsonntag sind in Salem-Mimmenhausen 36 Wahlplakate der FDP mutwillig abgerissen und zerstört worden. Sie zeigten Kandidat Klaus Hoher, der in Salem wohnt. Wie Hoher zu Beginn der Woche mitteilte, bitte er um Hinweise