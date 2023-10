Seit 75 Jahren gibt es den Sportkreis Bodensee. Mit 120 geladenen Gästen wurde dieses Jubiläum im ZF-Forum in Friedrichshafen gefeiert. Es wurde zurückgeschaut – aber auch Herausforderungen, vor denen die rund 110 Mitgliedsvereine stehen, kamen zur Sprache.

Sportkreispräsidentin Eveline Leber erinnerte daran, dass im Gründungsjahr 1948 eine große Aufbruchstimmung in Friedrichshafen zu erkennen war. „Im Laufe der 75 Jahre haben sich die Aufgaben entsprechend der gesellschaftlichen Veränderungen erweitert“, wird Leber in der Pressemitteilung des Sportkreises zitiert. Landrat Luca Prayon gratulierte zu einer „erfolgreichen Zeit“ und betonte, dass „es immer engagierter Menschen bedarf, die anpacken“. Die Integration Geflüchteter und die nachlassende Bereitschaft, sich dauerhaft an einen Verein zu binden, nannte Prayon als die größten Herausforderungen der Zukunft.

Andreas Felchle, Präsident des Württembergischen Landessportbunds (WLSB) hob die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Sportkreis und Kommunen hervor. Aber: „Wir können nur gute Partner sein, wenn wir gute Sportanlagen haben“, sagte er im Hinblick auf den maroden Zustand vieler Sportanlagen und die Fremdnutzung von Sporthallen für Flüchtlingsunterbringung. Der Sportkreis Bodensee sei mit rund 45.000 Mitgliedern zwar eher klein, aber unter den 24 Sportkreisen ein ganz starker. Mit Eveline Leber (Arbeitskreis Sportvereine und Verbände), Franz Kiechle (Kassenprüfer) und Harald Franzen (Sportentwicklung) sind gleich drei Präsidiumsmitglieder in WLSB-Gremien vertreten. Als Anerkennung überreichte der WLSB-Präsident an Eveline Leber die Ehrenurkunde des Landessportverbandes. Mit rund 110 Vereinen sei der Sportkreis wichtiges Bindeglied und ein wichtiger Stabilisator des gesellschaftlichen Lebens, betonte Stadtrat Eduard Hager, der die Glückwünsche des Häfler Oberbürgermeisters überbrachte.

Für die sportlichen Höhepunkte der Feier sorgten Turner der TSG Ailingen unter Trainer Max Burkhardt, eine Hip-Hop-Gruppe des TV Kressbronn unter Leitung von Carina Philipp sowie die Kunstradfahrerinnen des RRMV Friedrichshafen unter Trainer Hermann Brugger mit ihren Showvorführungen. Moderator und Liedermacher Günther Bretzel führte unterhaltsam durchs Programm und sorgte mit Songs über Männerturnen und das Ehrenamt für Kopfnicken und viele Schmunzler im Publikum, heißt es in der Mitteilung.