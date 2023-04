Eine aktive Lebensweise trägt in jedem Alter dazu bei, die Knochen zu festigen, um später Altersbrüche zu vermeiden. Egal ob Kind, Jugendlicher oder Erwachsener: Eine lebenslange gesunde Ernährung mit viel Calcium und Vitamin D sowie ausreichend Bewegung sind einfache Maßnahmen mit großem Effekt. „Muskeln und Knochen müssen täglich belastet werden. Der Knochen passt sich den Anforderungen an, sodass eine größere Belastung auch zu einer Stabilisierung und Festigung des Knochens führt“, sagt Prof. Dr. Andreas Halder, stellvertretender Präsident der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU). Knochenstoffwechsel anregen Bei älteren Menschen beeinträchtigt Knochenschwund, auch Osteoporose genannt, häufig die Stabilität des Knochens, denn der Knochen wird durch die Stoffwechselkrankheit porös. Doch eine aktive Lebensweise kann dem entgegenwirken. Denn Knochen verändern sich lebenslang, sie sind kein unveränderliches oder totes Material. Durch regelmäßige gezielte Belastung lassen sich Knochen festigen, denn sportliche Betätigung regt den Knochenstoffwechsel an. „Dies geschieht durch die Muskeln, die am Knochen ziehen. Sie geben das Signal, mehr Calcium in das Skelettsystem zu transportieren und einzulagern“, sagt Prof. Dr. Uwe Maus, Leiter der DGOU-Sektion Osteologie. Nebenbei wird die Muskulatur gestärkt, die immer auch für die Entlastung der gefährdeten Knochen und für mehr Stabilität sorgt. Vor allem Kinder und Jugendliche bauen mit viel Bewegung in jungen Jahren die notwendige Knochenmasse auf. Bei Erwachsenen sorgt regelmäßige Bewegung, aber ganz besonders Krafttraining, Gymnastik und Laufen für die Stabilisierung der Knochen. Brüche richtig behandeln Ist der Knochen jedoch erst einmal abgebaut und porös, kann er nur teilweise wieder aufgebaut werden. Deshalb ist bei Osteoporose eine möglichst frühe Diagnose entscheidend, um dann gezielt gegenzusteuern. Durch die mangelnde Stabilität kommt es schnell zu Knochenbrüchen. „Das Besondere an den osteoporotischen Knochenbrüchen ist, dass sie auch völlig ohne Sturz oder auch nach nur leichten Stürzen auftreten können. Am häufigsten sind Wirbelsäule, Schulter, Handgelenk und Hüfte betroffen“, sagt Maus. „Brüche an der Wirbelsäule können in vielen Fällen ohne Operation behandelt werden“, sagt Prof. Dr. Bernd Kladny, DGOU-Generalsekretär. Anders ist es bei der Hüfte, da ist meist ein chirurgischer Eingriff nötig. Um osteoporotische Brüche bei älteren Patienten und Patientinnen mit hoher und geprüfter Qualität versorgen zu können, sind viele Kliniken für Orthopädie und Unfallchirurgie als sogenannte Alterstraumazentren zertifiziert. Dort wird die Behandlung gemeinsam mit allen notwendigen Fachdisziplinen speziell an die Bedürfnisse älterer Patientinnen und Patienten angepasst. Schnelle Nachbehandlung wichtig Die Versorgung des Knochenbruches stellt hierbei nur einen Teil der Behandlung dar, eine wichtige Rolle spielt auch die Vorsorge danach. Denn vor allem in den zwei Jahren nach dem ersten Knochenbruch ist das Risiko für weitere Knochenbrüche stark erhöht und nimmt mit jedem Bruch nochmals zu. Daher ist es gerade nach einem osteoporotischen Knochenbruch wichtig, die Schwere der Osteoporose abzuklären und möglichst schnell eine passende Behandlung einzuleiten. Für den Patientenkreis in einem Alterstraumazentrum gehört diese Abklärung zu den dort festgelegten Abläufen. Doch nicht nur alte Menschen leiden an Osteoporose, betroffen sind auch junge Patientinnen und Patienten, beispielsweise nach langjähriger Cortisoneinnahme oder anderen Erkrankungen. Auch für sie ist eine schnelle Nachbehandlung wichtig. Medikamente unterstützen Betroffene, die noch nicht in ein Netzwerk aus Klinik und Praxis aufgenommen wurden, sollten sich nach einem Bruch bei Experten für Osteoporose vorstellen, zum Beispiel bei Orthopäden und Unfallchirurgen. Dort wird neben der Erfassung der Vorgeschichte und möglicher Risiken für eine Osteoporose, wenn notwendig, auch eine Laboruntersuchung und eine Knochendichtemessung durchgeführt. Bestätigt sich die Diagnose einer Osteoporose, kann ein individuelles Therapiekonzept erstellt werden, unter Umständen auch mit medikamentöser Unterstützung. So zeigen aktuelle Studien, dass heute verfügbare Osteoporose-Medikamente selbst bei schweren Erkrankungen eine wirksame Therapie sein können, um das Risiko für weitere Knochenbrüche zu senken. Unverändert wichtig bleibt jedoch die eigene Mitarbeit, also Bewegung und gesunde Ernährung mit ausreichend Calcium, Vitamin D und Eiweiß, damit Brüchen schon frühzeitig vorgebeugt wird. Tipps für Sportarten • Für Kinder und Jugendliche: Fußball, Handball, Volleyball, Leichtathletik

• Ab 40 Jahren: Joggen, Pilates, Yoga, Fahrradfahren, Schwimmen

• Ab 60 Jahren: Spaziergänge, Gymnastik, Walking, Kraft- und Balancetraining

Rückenfit durch Spazieren gehen

Spazierengehen hebt die Stimmung und fast nebenbei werden dabei auch noch die Muskeln gestärkt. Das ist wichtig, denn eine gesunde Muskulatur stützt und entlastet die Wirbelsäule und hilft somit, Rückenbeschwerden zu vermeiden. Sie sorgt für eine gute Körperhaltung und hilft beim rückenschonenden Tragen von Lasten. Zusätzlich schützt eine starke Muskulatur vor übermäßiger Belastung auf Wirbel und Gelenke. Die aktive und gleichzeitig schonende Bewegung beim Gehen beansprucht und stärkt neben den Rückenmuskeln besonders auch die großen Muskelgruppen an Bauch, Beinen und Po. Gleichzeitig ist die moderate Bewegung gut für die Gelenke, die damit beweglich gehalten, aber nicht zu stark beansprucht werden. Natürlicher Bewegungsdrang „Spazierengehen ist ein Gesundheitsklassiker: Es geht einfach, jeder kann es tun und es lässt sich wunderbar in den Alltag einbauen“, sagt Prof. Dr. Maximilian Rudert, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) sowie Ärztlicher Direktor der Orthopädischen Klinik König-Ludwig-Haus und Ordinarius für Orthopädie der Universität Würzburg. Doch auf welche Art ist Gehen besonders gesund? Reicht ein kleiner Spaziergang oder muss man schon eine Wanderung oder gar Nordic Walking machen, um einen nennenswerten Gesundheitseffekt zu erzielen? Oder sollte man besser joggen? „Wir Menschen haben einen natürlichen Drang zur Bewegung. Grundsätzlich ist jede Art von Bewegung gesund. Für den einen ist es der kleine Spaziergang in der Mittagspause, ein anderer liebt lange Wanderungen. Ein Richtig und Falsch gibt es da nicht, wichtig ist vor allem, dass man es regelmäßig und entsprechend seiner körperlichen Fitness tut“, sagt Prof. Dr. Bernd Kladny, DGOU-Generalsekretär und Chefarzt der Abteilung Orthopädie und Unfallchirurgie an der Fachklinik Herzogenaurach. Besser zügig gehen Besonders effektiv ist jedoch zügiges Spazierengehen. Es strengt mehr an und hat deshalb einen stärkeren Trainingseffekt. Es fördert die Durchblutung und die Sauerstoffzufuhr zu den Rückenmuskeln und verbessert somit deren Funktion. Im Alter kann dadurch sogar dem Muskelabbau entgegengewirkt werden. Zügiges Spazierengehen kann eine gute Alternative zum Joggen sein, bei dem die Gelenke stark beansprucht werden. Nordic Walking wiederum ist gesund für die Rückenmuskulatur, weil es eine Bewegungsform ist, die nicht nur die Beine, sondern auch den Rumpf, die Schultern und die Arme beansprucht. Beim Gebrauch der Stöcke wird die Balance verbessert und die Rückenmuskulatur gestärkt, insbesondere die tiefliegenden Rückenmuskeln, die für eine aufrechte Haltung verantwortlich sind. Läuft man schneller und weiter, wird der Spaziergang zur Wanderung. Ein guter Trainingseffekt ergibt sich beim Gehen auf unebenen Untergründen, beispielsweise Waldböden, Wiesen oder auf Geröll in Berggegenden. Festes, gutes Schuhwerk ist dafür anzuraten. Das Gehen zwingt dabei den Körper zu Ausgleichsbewegungen, das fördert die Muskulatur und die Balance. Auch das ist wieder von Vorteil für ältere Menschen, um Stürzen vorzubeugen. Das ist aber eher etwas für Fortgeschrittene. Es lässt sich nicht klar sagen, ob Spazieren, Nordic Walking oder Wandern für den Rücken am gesündesten ist, da es von verschiedenen Faktoren abhängt, wie der individuellen Gesundheit und den Vorlieben des Einzelnen. Alle drei Aktivitäten können gesund für den Rücken sein, wenn sie regelmäßig und mit einer guten Körperhaltung ausgeführt werden. Wer bereits Rückenbeschwerden hat, sollte sich eher moderat belasten und sich nur auf den schmerzfreien Bewegungsraum beschränken. Ansonsten kann sich die Symptomatik schnell verschlimmern. (DGOU)

Wenn die Ferse wegknickt

Mindestens 30 bis 40 Prozent aller Kinder haben in sehr jungen Jahren Knick-Platt-Füße. Dies liegt am Wachstum der unteren Extremitäten und ist bis zu einem Alter von etwa sechs Jahren normal. Später erfolgt ein spontaner Ausgleich. „Es ist schwierig, die Kinder herauszufischen, wo eine Behandlung wirklich nötig ist“, so PD Dr. med Renée Andrea Fuhrmann. Aber bis zum 14. Lebensjahr muss man das herausfinden, im Optimum zwischen dem zehnten und zwölften Lebensjahr. Häufig sind es Mütter oder Großmütter, denen etwas am veränderten Gehen ihrer Kinder und Enkel auffällt. Oft ist es eine Art „Charlie-Chaplin-Gang“ mit sehr stark nach außen gedrehten Füßen. Eine klinische Untersuchung mit speziellen Tests bringt meist schon Licht ins Dunkel. Die Kinder müssen auf Zehenspitzen gehend von hinten betrachtet werden. Dann schätzt der Facharzt ein, ob die Muskulatur in der Lage ist, die Fehlstellung auszugleichen. Ist dies nicht der Fall, müssen die jungen Patienten zunächst in der Physiotherapie genau diese Muskeln trainieren. Allerdings haben Kinder häufig keine Lust, das lange zu machen. Als nächster Schritt eignen sich propriozeptive Einlagen. Fuhrmann: „Das sind die Einlagen mir den vielen kleinen Knubbeln. Durch eine Stimulation an den richtigen Stellen wird auch dadurch angeregt, dass sich die Muskulatur wieder richtig aufbaut. Auch hilft den Ärzten hier ein Kontroll-Foto der Eltern, je von hinten und von vorn. Nach einem Jahr gibt’s eine erneute Kontroll-Untersuchung. Bevor das Wachstum der Kinder in die Schlussphase geht (Mädchen ab etwa zehn, Jungen mit zwölf Jahren), die Fehlbildung zunimmt und gegegebenenfalls sehr schmerzhaft ist, kann eine Operation in Betracht gezogen werden. Über einen kleinen Schnitt kann ein Platzhalter (alternativ eine Schraube) am äußeren Fuß eingebracht werden, womit das Abkippen des Fußes in den Knickfuß vermieden wird. Werden Knick-Plattfüße nicht erkannt und behandelt, kann es irgendwann zu extremen Schmerzen und aufwendigen knöchernen Korrekturen kommen.

Die Sportlerschulter:Was bedeutet das?

Die Sportlerschulter kann aufgrund wiederholter sportartspezifischer Belastung bei Überkopf-/Wurfsportlern auftreten und ist entweder auf strukturelle oder funktionelle Ursachen zurückzuführen. Was sind strukturelle und funktionelle Ursachen? Ein Beispiel für eine strukturelle Ursache ist ein Sehnenriss, der verschleißbedingt oder bei einem Unfall auftreten kann. Häufiger sind aber funktionelle Ursachen, beispielsweise aufgrund einer Fehlhaltung oder einer Fehlbelastung durch wiederkehrende Wurfbewegungen. Wie kann man unterscheiden, was die Ursache ist? Hierfür ist eine genaue Untersuchung wichtig, bei der man sich den Bewegungsablauf der Schulter ansieht und Fehlfunktionen entdeckt. Gegebenenfalls ist noch eine bildgebende Diagnostik wie eine Magnetresonanztomographie (MRT) notwendig. Mithilfe der MRT können krankhafte Veränderungen im Körper aufgespürt werden – etwa Entzündungen, Verschleißerscheinungen oder Tumoren. Unter Einsatz von Magnetfeldern wird das Körperinnere Schicht für Schicht sichtbar gemacht. Wie läuft die Behandlung ab? Bei einer funktionellen Ursache sollte zunächst versucht werden, die Schmerzen zu lindern – beispielsweise durch Physiotherapie oder Eigenübungen. Zudem sollte die sportartspezifische Belastung technisch optimiert werden. Sollte ein struktureller Schaden auftreten oder die Beschwerden trotz konservativer Therapie persistieren, ist oftmals eine operative Versorgung notwendig.

Gezielte Wirbelsäulentherapie

„Als Spezialist für Wirbelsäulenerkrankungen behandele ich in erster Linie die Ursache der Rückenbeschwerden. Manchmal sind die Schmerzen aber so ausgeprägt, dass eine Schmerztherapie notwendig ist. Eine sehr effektive Maßnahme ist die periradikuläre Therapie (PRT). Dabei handelt es sich um eine lokale Injektion von schmerzstillenden und entzündungshemmenden Medikamenten nahe der Nervenwurzel im Rahmen einer multimodalen Schmerztherapie. Die PRT kann ich bei uns in der Bodensee-Sportklinik im hauseigenen MRT ohne zusätzliche Strahlenbelastung durchführen. Bei der Behandlung wird eine Kombination aus einem örtlichen Betäubungsmittel und einem entzündungshemmenden Medikament in die betroffenen Bereiche eingespritzt. Der Nerv wird beruhigt, die Entzündung reduziert und Schmerzweiterleitung blockiert. Die Positionierung der Nadel wird durch das MRT-Gerät millimetergenau dargestellt. Dank der exakten Platzierung der Nadel lässt sich die Effektivität der Therapie erhöhen. Somit können Beschwerden wie Ischias und Hexenschuss zielgenau behandelt werden, ohne dass die umgebenden Gewebestrukturen in Mitleidenschaft gezogen werden.“

Hüft- oder Knieprothese

Viele Patienten kommen mit der Frage in die Sprechstunde, wann der richtige Zeitpunkt für die Operation ist. Dieser sollte im persönlichen Gespräch mit Patient und Arzt herausgefunden werden. Hierbei gilt, man sollte keine Röntgenbilder operieren, sondern sich immer am klinischen Ausmaß und Leidensdruck des Patienten orientieren.

Schmerzen und die Einschränkungen im Alltag sind hier richtungsweisend für die Entscheidung des idealen OP-Zeitpunktes. Die Schmerzen und die Bewegungseinschränkungen sollten nicht den ganzen Alltag bestimmen. Natürlich kann der Arzt auch eine zeitliche Notwendigkeit in vermehrten Knochenverlusten oder zunehmenden Achsabweichungen festmachen. Falls es zu einer Operation kommt, ist vor allem die weichteil- und muskelschonende Operationsmethode (früher als „minimalinvasiv“ bezeichnet) ein absolutes Muss. Dadurch kann einer längeren Rehabilitationsphase entgegengewirkt werden, damit der Patient bald wieder im Alltag teilnehmen kann.