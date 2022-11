Wegen Bauarbeiten ist die Landesstraße 207 zwischen Immenstaad und Kluftern seit Montag, 7. November voll gesperrt. Der Verkehr wird voraussichtlich bis zum 25. November umgeleitet.

Bild: Steller, Jessica

Die Beschilderung ist deutlich: Schon in der Glärnischstraße in Friedrichshafen zum Beispiel beginnen Hinweise auf die U2. Auch wer weiter Richtung Immenstaad fährt, kann die Sperrung der Durchfahrt kaum übersehen – egal ob auf der Strecke über Spaltenstein oder über die Bundesstraße 31-neu.

Straßensperrung aus Richtung Immenstaad: Hier wenden vereinzelt Fahrzeuge. | Bild: Lena Reiner

Deutlich durchgestrichen ist auch der Hinweis auf die Ortsdurchfahrt auf den großen Bundesstraßenschildern auf der Höhe von Airbus. Dennoch biegen im morgendlichen Berufsverkehr einige Fahrzeuge ab, wie bei einem Besuch des SÜDKURIER vor Ort zu beobachten ist. Die meisten davon verschwinden allerdings kurz darauf in einer der Nebenstraßen – etwa Richtung Ferienwohnpark Immenstaad. Doch manche Fahrzeuge fahren weiter.

So sieht die Beschilderung am Ferienwohnpark aus. Die meisten Fahrzeuge, die hier weiterfahren, biegen zum Gewerbegebiet Bodensee Business Base ab – nur vereinzelt wird an der Absperrung gewendet. | Bild: Lena Reiner

Kurz nach 8 Uhr sorgt das für kurzzeitige Verwirrung direkt an der Baustellenabsperrung. Zwar bildet sich kein Stau, aber dennoch kommt für ein paar Minuten alles ins Stocken. Ein Baustellenfahrzeug möchte ausfahren und wenden – ein weiteres folgt – und mittendrin steht zunächst ein privates Auto, das sich kurz zuvor der Absperrung genähert hatte und dann mitten auf der Fahrbahn stehen blieb.

Während das Auto weiterhin hält und die Baustellenfahrzeuge um es herum fahren, folgt ein zweites Auto. Dieses möchte eigentlich in Richtung Gewerbegebiet Bodensee Business Base weiter, was grundsätzlich direkt vor der Absperrung möglich ist – wären da nicht die Baustellenfahrzeuge. Nach ein wenig Rangieren sind dann allerdings in wenigen Minuten sowohl die Baustellenfahrzeuge als auch die Privatautos wieder verschwunden – weitere Verwirrungen bleiben zunächst aus.

Problem gelöst: Die Baustellenfahrzeuge können wenden und fahren rückwärts aus, das Auto passiert die Engstelle. | Bild: Lena Reiner

Direkt gegenüber, am Ende der rund ein Kilometer langen Sperrung, wendet ebenfalls ab und an ein Fahrzeug, das die vielen Hinweise auf die Sperrung wohl übersehen hat. Die meisten Fahrzeuge, die sich der Absperrung nähern, fahren allerdings zielstrebig Richtung Gewerbegebiet.

Wer zum Abenteuerpark oder den nebenan gelegenen Sportplätzen kommen möchte, kann einer Beschilderung durch die Obstplantagen folgen – hier ist das Verbot für Privatfahrzeuge derzeit ausgesetzt.

Ausnahmsweise führt hier offiziell die Strecke entlang zum Abenteuerpark und den Sportstätten. | Bild: Lena Reiner

In der Kurve direkt zwischen Immenstaader Wohngebiet Richtung Ferienwohnpark (aus der Happenweiler Straße kommend) führt der Weg hinein ins Grüne. Ein Fahrzeug folgt der Beschilderung und kommt einige Minuten später wieder zurück. Offenbar hatte der Fahrer auf eine Komplettumleitung Richtung Kluftern gehofft.

Umleitungen Die Bodensee Business Base bleibt aus Richtung Immenstaad wie gewohnt erreichbar; aus Richtung Friedrichshafen kommend ist diese Möglichkeit frühzeitig als Umleitung ausgeschildert. Wer in die Gewerbegebiete Steigwiesen I und II fahren möchte, gelangt dorthin aus Richtung Kluftern. Die Durchfahrt zum Abenteuerpark wird aus dem Immenstaader Wohngebiet (hinter der Happenweiler Straße) ermöglicht. Die Umleitung des überörtlichen Verkehrs führt während der gesamten Bauzeit über die B 31-neu bis zur Anschlussstelle Friedrichshafen Nordwest und von dort weiter über die Landesstraße 328b und Efrizweiler nach Kluftern. Fahrzeuge mit einer Höhe von mehr als 3,8 Metern werden ab der Anschlussstelle Friedrichshafen Nordwest über die L 328b nach Schnetzenhausen und von dort über Unterraderach und Markdorf nach Kluftern umgeleitet. Die Umleitungen in die Gegenrichtung sind auf denselben Strecken ausgewiesen.

Autofahrer nutzen nicht nur offizielle Wege

Auf Höhe des Abenteuerparks zeigt sich dann: Manche Autos fahren tatsächlich nicht auf den Parkplatz sondern weiter geradeaus. Über eine unbefestigte schmale Straße gelangt man hier ans andere Ende der Baustelle – allerdings nicht auf dem offiziellen Weg. Eigentlich sind hier Wander- und Privatwege beschildert. Dennoch schlängeln sich vereinzelt Fahrzeuge durch Kies und Schlaglöcher.

Auch aus der Gegenrichtung in Kluftern am Kreisverkehr stockt der Verkehr immer wieder kurzzeitig. Fahrzeuge fahren besonders langsam ein, beinahe in Zeitlupe an den Umleitungsschildern vorbei, nehmen dann eine Ausfahrt und kehren kurze Zeit später wieder zurück.

Am Kreisverkehr in Kluftern steht ein Hinweis auf die Sperrung. Die Busse folgen der Umleitung. | Bild: Lena Reiner

Zu größeren Staus kommt es während der kleinen morgendlichen Stippvisite auf beiden Seiten der Baustelle nicht. Auch auf der Umleitungsstrecke U2 gibt es keine Störungen.