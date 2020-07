Die Kreiskonferenz des SPD-Kreisverbands findet am Freitag, 24. Juli, 18.30 Uhr, in der Festhalle in Friedrichshafen-Fischbach statt. Bei der Veranstaltung, die bereits im Frühjahr geplant war, wegen des Lockdowns aber verschoben werden musste, will die SPD laut einem Pressetext unter anderem eine neue Kreissatzung beschließen. Darüber hinaus steht die Neuwahl eines Vorsitzenden auf dem Programm, da Amtsinhaber Rainer Röver sein Amt aus beruflichen Gründen niederlegt. Als Nachfolger für den Kreisvorsitz bewirbt sich der 29-jährige Leon Hahn, der 2017 für die SPD als Bundestagskandidat angetreten war.

„Ich musste in den vergangenen anderthalb Jahren leider feststellen, dass ich die zweifache Belastung durch meine Praxis und den Kreisvorsitz nur mit Mühe bewältigen konnte – angesichts des bevorstehenden Doppel-Wahljahres finde ich es ehrlicher, hier rechtzeitig die Verantwortung zu übergeben, und nicht mitten in der heißen Wahlkampfphase“, wird Rainer Röver in der Mitteilung zitiert.

Zur Eröffnung der Veranstaltung wird die frisch nominierte Landtagskandidatin Jasmina Brancazio ein Grußwort an die Teilnehmer richten. Aufgrund der Corona-Pandemie gelten in der Halle Maskenpflicht und Hygieneregeln. „Wir wollen so allen Teilnehmern, trotz der zuletzt leicht angestiegenen Fallzahlen, einen sicheren Besuch ermöglichen“, erläutert Röver.