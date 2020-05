Der SPD-Kreisvorsitzende Rainer Röver hat am Dienstag Jasmina Brancazio und Boris Mattes als Kandidaten für die Landtagswahlen am 14. März 2021 vorgestellt. Mit ihnen wolle die SPD im Wahlkreis 67 einen Abgeordnetensitz im Landtag zurückgewinnen, wie Röver erklärte. „Das ist ein junges, engagiertes und motiviertes Team und Janina ist eine Powerfrau, sie ist jemand, der uns im Landtag gut tun würde“, sagte Rainer Röver.

Jasmina Brancazio Jasmina Brancazio ist 35 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Sie ist Geschäftsführerin der Christlichen Gewerkschaft Metall in der Geschäftsstelle Friedrichshafen.

Brancazio kandidierte als Bürgermeisterin von Uhldingen-Mühlhofen

Janina Brancazio habe vor wenigen Wochen als Bürgermeisterkandidatin in Uhldingen-Mühlhofen ein respektables Ergebnis eingefahren. Auf die Arbeit als Landtagsabgeordnete wäre sie bestens vorbereitet, denn als Geschäftsführerin pendle sie schon jetzt für die Gewerkschaft regelmäßig nach Stuttgart. Janina Brancazio trat zu Beginn ihres Studiums der Politikwissenschaften und Psychologie in die SPD ein. Sie engagierte sich im Graf-Zeppelin-Gymnasium in Friedrichshafen als Klassen- und Schülersprecherin, später im Elternbeirat der Grundschule Fischbach, im interkulturellen Frauenarbeitskreis GEA, im Schwerbehinderten-Netzwerk Snobo und im Ortsverein der SPD Friedrichshafen. Außerdem ist sie im Integrationsbeirat der Stadt Friedrichshafen.

Ihr größtes Anliegen sind die Themen Bildung und soziale Familienpolitik. Aber auch die Zukunft der Arbeit vor Ort, soziale Gerechtigkeit auf dem Wohnungsmarkt, Umweltschutz und innovative Mobilitätskonzepte treiben sie um. „Ich will nicht gewählt werden, weil ich eine Frau bin, ich will Menschen vertreten“, sagt sie.

Boris Mattes Boris Mattes ist 41 Jahre alt, verheiratet und Rechtsanwalt in Meersburg. Er will sich als Ersatzkandidat nominieren lassen.

Auch Boris Mattes ist vielseitig sozial und kommunalpolitisch engagiert. Seit 20 Jahren ist er im SPD-Ortsverein Meersburg aktiv, ist hier Gemeinderat, stellvertretender Bürgermeister und Mitglied im Kreistag des Bodenseekreises.

Kandidaten sollen im 3. Juli nominiert werden

Sofern es der Infektionsschutz erlaubt, werden die 520 wahlberechtigten SPD-Mitglieder ihre Nominierungsveranstaltung für den Wahlkreis 67 am 3. Juli in der Ludwig-Roos-Halle in Ettenkirch abhalten. Bis dahin können noch weitere Bewerbungen abgegeben werden.