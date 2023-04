Große Banner oder Absperrbänder im Wald bedeuten meist: Hier sind Forstarbeiten im Gange. Oft sind sogar konkrete Anweisungen zu lesen, zum Beispiel „Halt! Holzernte“. Doch viele Passanten halten sich nicht an das Verbot. Stattdessen nehmen sie das Band zur Seite und setzen ihren Spaziergang bedenkenlos fort.

Das bestätigt Jürgen Holzwarth, Forstbezirk Altdorfer Wald: „Absperrungen werden immer wieder von Waldbesuchern überwunden.“ Mit diesem Verhalten würden sich die Spaziergänger „in sehr große Gefahr“ begeben. Nicht nur fallende Bäume im Rahmen der Holzernte können gefährlich sein, sondern auch die Maschinen, die dabei zum Einsatz kommen.

Wenn Waldarbeiten anstehen, werden die Wege für Spaziergänger mit Bannern abgesperrt, hier in Überlingen mit Forstunternehmer Helmut Hirscher (von links), Forstrevierleiter Klaus Veit, Forstwirte Alfons Knöpfler, Roland Hagg und Markus Vonbach. | Bild: Jürgen Holzwarth

Außerdem weist Holzwarth auf lose Äste hin, die im Baumkronenraum über dem Waldweg hängen und herunterfallen können. „Zum Glück hatten wir in den vergangenen Jahren im Forstbezirk keine Unfälle“, berichtet der Förster. Aber ihm sei ein unglücklicher Fall aus Göppingen bekannt. Dort näherte sich ein Waldbesucher einer Holzrückemaschine, wollte an dieser vorbeigehen und wurde dann von einem Stammabschnitt tödlich getroffen. „In derartigen Situationen ist es immer wichtig, Blickkontakt mit dem Maschinenführer herzustellen, bevor sich jemand einer arbeitenden Maschine nähert“, rät Holzwarth.

Es droht ein Bußgeld Nach §37 Absatz 4 des Landeswaldgesetzes kann das Betreten von Waldflächen und Waldwegen während der Dauer des Einschlags oder der Aufbereitung von Holz mit einem Bußgeld von bis zu 50 Euro geahndet werden. Wie Förster Jürgen Holzwarth erklärt, ist es wichtig, dass nicht nur der Waldweg – mit Bannern und Bändern – gesperrt ist, sondern auch der zugehörige Waldbereich. „Dieser Waldbereich muss allerdings nicht gesondert mit beispielsweise rot-weißem Flatterband abgesperrt werden.“ Wenn bei Passanten der Eindruck entsteht, dass eine Absperrung vergessen wurde, sollte diese nicht einfach ignoriert und überwunden werden. Holzwarth erklärt: „In diesem Fall ist es besser, den zuständigen Revierleiter zu informieren. Jeder hat heutzutage ein Handy dabei und kann den Standort festhalten.“ Wald im Bodenseekreis Etwa 18.900 Hektar Fläche im Bodenseekreis sind bewaldet. Die Waldfläche verteilt sich laut Landratsamt auf verschiedene Eigentümer: 4000 Hektar Wald sind Eigentum des Landes Baden-Württemberg (Staatswald), 4100 Hektar Wald gehören den Städten, Gemeinden und sonstigen Körperschafen im Bodenseekreis, 4900 Hektar Wald sind Eigentum der Adelshäuser (Großprivatwald) und 5900 Hektar Wald gehören etwa 4000 Privatpersonen (Kleinprivatwald).

In Salem werden Absperrungen auch entfernt

Nicht nur Jürgen Holzwarth weiß von Spaziergängern, die Absperrungen missachten. Auch das Haus Baden macht diese Beobachtung im markgräflichen Wald in Salem. Zwar würden sich die meisten Waldbesucher an die notwendigen Einschränkungen halten, „einige wenige Passanten ignorieren“ die Absperrungen jedoch und entfernen diese zum Teil auch, heißt es vom zuständigen Forstwirtschaftsunternehmen, der Wald Plus GmbH.

Werden die Spaziergänger von den Arbeitern auf ihr Fehlverhalten aufmerksam gemacht, zeigen sie meist keine Einsicht, weiß Betriebsleiter Matthias Schenkl. „Viele weichen mit Ausreden aus, eine Minderheit reagiert aggressiv“, berichtet er. Forstarbeiter würden angeschrien und beschimpft, teilweise werde obszön gestikuliert.

Absperrung im Meersburger Wald: Wenn Forstarbeiten absperren, werden die Wege aus Sicherheitsgründen für Passanten gesperrt. | Bild: Jenna Santini

Für Schenkl ist dieses Verhalten unverständlich. „Für das Haus Baden, sprich hier die Wald Plus GmbH, ist jeder dieser Sicherheitsverstöße rechtlich verfänglich, wenn es zu einem Unfall kommt“, betont er. Abgesehen von Missachtungen der Absperrungen bemerke man in Salem weitere Probleme, die Waldbesucher verursachen.

Bernhard Markgraf von Baden stellt klar: „Wir beobachten leider eine zunehmende Entfremdung, die sich durch unnötigen Lärm äußert, Lärm, der das Wild erheblich stört.“ Ein weiterer Aspekt sei die Vermüllung. „Wir stellen fest und es lässt uns tatsächlich ratlos zurück, dass Waldbesucher ihren Abfall und Müll in die Wälder tragen oder einfach zurücklassen“, beschreibt der Markgraf.

„Wir müssen dringend zu einem Verhaltenskodex zurückkehren, der dem Naturraum Wald mit seinen Lebewesen gerecht wird.“ Bernhard Markgraf von Baden

Zudem gebe es eine zunehmende Zahl von E-Bikern und Joggern mit Stirnlampen, die selbst in der Dämmerung und bis in die Nacht Wald und Wild verunsichern. Bernhard Markgraf von Baden betont: „Wir müssen dringend zu einem Verhaltenskodex zurückkehren, der dem Naturraum Wald mit seinen Lebewesen gerecht wird.“