Lothar Mayer zeigte sich recht zufrieden, als er die Zahlen der Sparkasse Bodensee für 2021 präsentierte. Der Sparkassen-Vorstand konstatierte: „In vielen Bereichen ist es doch besser gelaufen, als man ursprünglich erwarten durfte.“ Er sprach von einer „stattlichen Entwicklung“ für das Kreditinstitut. Konkret stieg die Bilanzsumme um etwa 316 Millionen Euro auf nun 5,3 Milliarden. Doch im Gewinn spiegelt sich dieser Zuwachs nicht wider: Der blieb fast gleich mit 3,1 Millionen Euro. Auch in den beiden Vorjahren stand am Jahresende ein ähnliches Ergebnis.

Das zeigt: Mit dem Bankgeschäft lässt sich weniger Geld verdienen, die Rendite sinkt also. Auch Vorstand Mayer räumte ein: „Tatsächlich ist der Zinsüberschuss rückläufig. Der wird kompensiert durch Wachstum.“ Genau diesen hat das Kreditinstitut verzeichnet. Sowohl Unternehmen als auch private Anleger zogen es vor, Geld zu sparen: Die Einlagen steigen somit, während die Anzahl der Kunden etwa konstant blieb.

Wertpapiere liegen im Trend

Beim Anlegen zeigt sich ein klarer Trend: Wertpapiere werden für die Kunden attraktiver, niedrige Zinsen und steigende Inflation befeuern das Geschäft. Die Bestände an Wertpapieren, sprich Fonds oder auch Einzelaktien, stiegen daher um 22,5 Prozent auf nun 1,5 Milliarden Euro. Zum Vergleich: 3,9 Milliarden liegen etwa noch auf Girokonten, Sparbüchern und Tagesgeld-Konten. Vorstand Mayer räumte daher mit einem Vorurteil auf: „Wir können nicht bestätigen, dass die Deutschen nicht in Wertpapiere investieren.“

Nils Hoffmann (dritter von links) ist der neue stellvertretende Vorstand der Sparkasse Bodensee. Er folgt auf seinen Vorgänger Franz Bernhard Bühler, der in Ruhestand gegangen ist. Auf dem Bild von links nach rechts: Lothar Wölfle, Landrat des Bodenseekreises; Lothar Mayer, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Bodensee; Nils Hoffmann, neu gewähltes zukünftiges Vorstandsmitglied und Uli Burchardt, OB der Stadt Konstanz. | Bild: Sparkasse Bodensee

Und noch ein deutlicher Trend wurde sichtbar: Private Kunden nehmen vermehrt Kredite auf, vor allem in Form von Baudarlehen. Private Kredite stiegen demnach um 12,2 Prozent, während Geschäftskunden weniger Finanzierungsbedarf hatten. Vorstand Christoph Müller räumte ein: „Hier spielt wohl Corona eine Rolle.“

Filialen könnten geschlossen werden

Was künftig etwas rückläufig sein dürfte, ist das Netz an Sparkassen-Filialen am Bodensee. „Wir beobachten genau, wie das Kundenverhalten ist“, so Vorstandschef Lothar Mayer. Zwar plane das Kreditinstitut keine große Schließungsaktion. „Doch wenn Geschäfte da sind, in die niemand hineingeht, dann muss man dem folgen“, sagt Mayer. Tatsächlich gibt es einen ungebrochenen Trend in Richtung digitaler Angebote. 71 Prozent der Privatkunden nutzen Onlinebanking, rechnet man die Geschäftskunden mit ein, sind es sogar 86,2 Prozent. Der Bedarf an stationären Dienstleistungen scheint also tatsächlich zu sinken.

Welche Filialen potenziell geschlossen werden könnten, darüber wollte sich Lothar Mayer noch nicht äußern. Allerdings verwies er darauf, dass es vor allem um kleinere Standorte gehe, deren zu geringe Kundenfrequenz das Aufrechterhalten des Angebots unrentabel mache. Auch die sinkende Rendite der Sparkasse dürfte dabei den Handlungsdruck erhöhen. Nicht reduziert werden solle das Angebot an Automaten. Hier habe das Haus in Technik investiert, so Mayer. „Die neuen Geräte werden wir nicht demnächst verschrotten.“

Trübe Aussichten auf 2022

Angesprochen auf die Aussichten für 2022 gab sich Lothar Mayer nicht besonders zuversichtlich. „Die Unsicherheiten für das Jahr wachsen beträchtlich.“ Dabei verwies er vor allem auf die Lage der Geschäftskunden. „Wenn man die Erwartungen der Wirtschaft betrachtet, dann brechen die massiv sein. Es wird kein sicheres Jahr 2022.“ Allerdings gab er sich auch vorsichtig optimistisch. „Durch die ersten drei Monate des Jahres sind wir gut gekommen.“