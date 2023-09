Bilanz

Insgesamt war der Sommer am Bodensee sonnenreich und ausgesprochen warm mit einer sehr verschiedenen Regenverteilung. Meteorologe Roland Roth von der Wetterwarte Süd bilanziert: „Es war ein weit überdurchschnittlicher Sommer, der viertwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen der Wetterwarte im Jahr 1968.“ Nach langanhaltender Trockenheit mit niedrigen Wasserpegeln und großer Hitze legte der Sommer während der Urlaubs- und Ferienzeit eine Verschnaufpause ein . Da gab es etwas mehr als zwei Wochen Sommerwetter, „wie es früher einmal war“: wechselhaft, öfters nass und nicht allzu warm, zeitweise sogar recht frisch. Danach folgten zwei Wochen mit 30 Grad Celsius und mehr, in der Spitze gab es sogar Temperaturen bis zu 37 Grad. Wie Roland Roth erklärt, sei diese Hitze so spät im Sommer „beispiellos“ – erst recht, wenn man bedenke, dass die Sonne nur so hoch stand, wie im April. Mit Tief Erwin kam Ende August schließlich der große Regen und mit ihm ging es quasi über Nacht vom Hochsommer in den Frühherbst.