Überlingen Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Sonntagmorgen an der Uferpromenade von Überlingen: Dort Müll sammeln, wo andere Urlaub machen

Christian Huber, Sachgebietsleiter Tiefbau, ist an jedem Morgen mit sechs Leuten unterwegs, um das wegzuräumen, was andere an Müll hinterlassen. Wer sieht, welche Arbeit das ist, und welche Mengen hier zusammenkommen, ist vielleicht noch ein bisschen dankbarer für die Buckelei.