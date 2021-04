Das Wetter zeigt sich am Osterwochenende am Bodensee wechselhaft: Sonnenschein, Wolken und Schauer sind mit dabei. Insgesamt wird die Temperatur dabei spürbar kühler als in den vergangenen Tagen, prognostiziert Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor.

Auch Sonnenschein wird es am Osterwochenende 2021 geben. | Bild: Mona Lippisch

„Karfreitag ziehen dichtere Wolken vorüber, Regen fällt aber nur vereinzelt. Später wird es freundlicher mit etwas Sonnenschein“, sagt Schmidt. Mit maximal 19 Grad Celsius wird der Karfreitag voraussichtlich der wärmste Tag des Osterwochenendes.

Jürgen Schmidt, Meteorologe Wetterkontor: „Karfreitag ziehen dichtere Wolken vorüber, Regen fällt aber nur vereinzelt.“ | Bild: Wetterkontor

Wie Roland Roth, Meteorologe von der Wetterwarte Süd, ergänzt, können sich im Laufe des Freitags vermehrt Wolken bilden – und in der zweiten Tageshälfte auch lokale Schauer und Gewitter. Roth betont aber: „Es wird sicher nicht überall nass werden.“

Viele Sonnenstunden soll es am Ostersonntag geben

Am Samstag erreichen die Temperaturen noch maximal 13 Grad Celsius. „Bei einem Sonnen-Wolken-Mix bleibt es weitgehend trocken“, kündigt Wetterexperte Jürgen Schmidt an. Der freundlichste Tag mit den meisten Sonnenstunden wird der Ostersonntag. Nach einer klaren Nacht mit örtlich Frost oder Bodenfrost steigen die Temperaturen am Nachmittag auf etwa 14 Grad Celsius.

So war das Wetter an Ostern 2020 Meteorologe Jürgen Schmidt bezeichnet die Ostertage im vergangenen Jahr am Bodensee wettertechnisch gesehen als „toll“. Jeden Tag habe es viel Sonnenschein gegeben – bei Temperaturen bis zu 24 Grad Celsius.

Karfreitag: Die Temperaturen erreichten bis zu 23,7 Grad Celsius bei 12,6 Sonnenstunden.

Ostersamstag: Höchsttemperatur und Sonnenscheindauer waren an diesem Tag identisch mit den Werten von Karfreitag: 12,6 Sonnenstunden bei einer maximalen Temperatur von 23,7 Grad Celsius.

Ostersonntag: Mit 11,2 Stunden war die Sonne an diesem Tag eine Stunde weniger zu sehen als am Ostersamstag. Die Temperaturen erreichten einen Höchstwert von 23,2 Grad Celsius.

Ostermontag: Eine maximale Temperatur von 22 Grad Celsius, dazu 7,5 Sonnenstunden brachte der Ostermontag 2020 mit sich.

Am Ostermontag verhält sich das Wetter am Bodensee ähnlich wie am Sonntag: Es bleibt vorerst trocken bei Temperaturen bis zu 14 Grad Celsius. „Am Nachmittag und Abend ziehen von Nordwesten her Regenwolken heran“, sagt Schmidt. Und Roland Roth fügt hinzu: „Zum Abend hin nähert sich vom Schwarzwald und der Baar eine markante Kaltfront. Sie bringt in der Nacht auf Dienstag zuerst Regen, dann Schnee teilweise sogar bis in tiefere Lagen herab.“

So wird das Wetter am Bodensee nach den Osterfeiertagen

Die Woche nach Ostern wird nach Angaben von Meteorologe Jürgen Schmidt wechselhaft und „ungemütlich nasskalt“. Teilweise könne es zu Schneefällen kommen, auch Nachtfröste seien möglich. Die Temperaturen liegen laut Schmidt um oder unter 10 Grad Celsius.

Der April macht, was er will Mit dem Monat April beginnt der Monat mit den meisten Fehlprognosen, was das Wetter betrifft. Das berichtet Meteorologe Roland Roth. Er ist der Meinung, dass die Volksweisheit „Der April macht, was er will“ zwar abgedroschen, aber auch richtig sei. Von kräftigen Schneefällen, Graupel und Frost über Gewitter, Platzregen, Windböen und Hagel bis hin zu strahlendem Sonnenschein, Föhn und frühsommerlichen Temperaturen könne in diesem Monat alles geboten sein. „Während auf der Vorderseite atlantischer Tiefdruckgebiete bereits zeitweilig richtig warme Luft aus dem Mittelmeerraum nach Süddeutschland gelangt, dringt auf deren Rückseite immer wieder kalte Polarluft bis zu den Alpen vor“, erklärt Roth.

Roland Roth, Meteorologe Wetterwarte Süd: „Man sollte den Frühling nicht vor den Eisheiligen Mitte Mai loben.“ | Bild: Wetterwarte Süd

Wie das Frühlingswetter am Bodensee ansonsten wird, sei noch nicht konkret vorhersehbar. Roland Roth betont: „Man sollte den Frühling nicht vor den Eisheiligen Mitte Mai loben, denn im April vollzieht sich der Übergang vom Winter- ins Sommerhalbjahr.“ Entsprechend verschieden sei deswegen auch häufig das Wetter.