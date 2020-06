Obwohl heute mit der Sommersonnenwende der kalendarische Sommer beginnt, lässt die Hitzewelle am Bodensee auf sich warten: Am Samstag liegen die Höchsttemperaturen zwischen 19 und 24 Grad Celsius.

Dabei wechseln sich Sonne und Wolken ab, gegen Nachmittag steigt das Schauer- und Gewitterrisiko. „Dabei ist die Regenwahrscheinlichkeit im östlichen Bereich des Bodensees deutlich höher als im westlichen Bereich“, erklärt Dieter Hackenthal, Meteorologe von Wetterkontor.

Am Sonntag wird es mit Höchsttemperaturen zwischen 22 und 25 Grad Celsius etwas wärmer. „Insgesamt sieht es ein wenig freundlicher aus“, sagt Hackenthal. Trotzdem bleibt das Wetter wechselnd bewölkt mit einem geringeren Schauer- und Gewitterrisiko als am Samstag.

„Im Laufe der Woche richtiges Badewetter“

Das Wetter in der neuen Woche wird „nach und nach“ von einem Hochdruckgebiet beeinflusst. Während es am Montag noch vereinzelnd zu Schauern und Gewittern kommen kann, soll es laut Vorhersage des Meteorologen ab Dienstag trocken bleiben. „Wir bekommen im Laufe der Woche am Bodensee richtiges Badewetter mit viel Sonne und nur wenigen Quellwolken“, sagt Hackenthal.

Temperatur erreicht am Mittwoch 30-Grad-Marke

Auch die Temperaturen steigen weiter an. Am Mittwoch und am Donnerstag erreichen die Höchstwerte voraussichtlich die 30-Grad-Marke. „Dabei bleibt das Wetter weiterhin freundlich. Die Gewitterwahrscheinlichkeit steigt erst wieder am Wochenende an“, so Hackenthal. Der Meteorologe betont aber: „Danach ist eine Hitzewelle in Sicht. Es kann gut sein, dass es 14 Tage lang gar nicht regnet.“