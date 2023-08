Viel wird darüber geredet, welche Flughäfen vom Bodensee-Airport aus erreichbar sein sollten, etwa Hamburg oder Berlin. Weniger wird darüber gesprochen, welche Orte erreichbar sind. Immerhin sieben Ziele werden diesen Sommer angesteuert, darunter Kreta, Mallorca und Antalya. Rückflüge werden jeweils an den gleichen Wochentagen angeboten.

Frankfurt

Als Drehkreuz dient der Flughafen Frankfurt, der von Friedrichshafen aus drei- bis viermal täglich angesteuert wird. Montag bis Freitag sowie sonntags starten die Flüge jeweils um 6.05 Uhr, 10.45 Uhr, 14.35 Uhr und 18.25 Uhr. Am Samstag wird der späte Flug nicht angeboten. Die Flugzeit beträgt etwa 50 Minuten, bedient wird die Strecke von der Lufthansa. Zum Vergleich: Mit der Bahn dauert die Fahrt von Friedrichshafen nach Frankfurt mindestens dreieinhalb Stunden. Vom Frankfurter Flughafen sind knapp 300 Ziele in 96 Ländern erreichbar. Preise für die Flüge von Friedrichshafen nach Frankfurt variieren stark. Je nachdem, wie frühzeitig gebucht wird und zu welchem Zeitpunkt der Flug stattfindet, kostet ein Flugticket zwischen knapp 100 und 300 Euro.

Antalya

Weniger regelmäßig starten Flugzeuge vom Bodensee-Airport aus in Richtung Türkei. Mittwochs gehen die Flüge jeweils um 9.45 Uhr, sonntags um 11.10 Uhr, die Fluggesellschaft ist Corendon. Ab dem 30. Juli bis Mitte September kommt dazu ein Sonntagsflug der Fluggesellschaft Mavi Gök. Abflug hier ist um 9.30 Uhr. Knapp vier Stunden verbringen Fluggäste in der Luft. Auch hier variieren die Ticketpreise stark: Mitte Juli kostet der Hinflug für eine Person zwischen 150 und 200 Euro, Ende August gibt es Tickets für knapp 100 Euro.

Palma De Mallorca

Ab Mitte Mai ermöglicht Condor den Ballermann-Besuch von Friedrichshafen aus: Dienstags starten die Flüge bis Ende Juni um 11.45 Uhr, ab dem 4. Juli um 18.20 Uhr. Donnerstags bis Ende Juni um 11.40 Uhr, ab dem 6. Juli um 18.10 Uhr. Samstags starten die Flieger um 18.20 Uhr – nach knapp zwei Stunden Flugzeit ist hier Ankunft um 20.15 Uhr. Die Fluggäste können sich also direkt in das mallorquinische Nachtleben stürzen – oder sich einen ruhigeren Teil der Balearen-Insel suchen. Wer frühzeitig bucht, kann an einem Donnerstag Mitte Juli für 75 Euro nach Mallorca fliegen – kurzfristig gebucht können die Preise allerdings bei etwa 200 Euro pro Strecke liegen.

Griechenland

Gleich zwei griechische Inseln werden angesteuert, beide von Aegan Airlines. Am 27. Mai um 18.15 Uhr hebt dieses Jahr das erste Flugzeug nach Heraklion auf Kreta ab, am 7. Juni kommt mittwochs eine zweite Verbindung um 16.45 Uhr dazu. Tickets kosten mal 150, mal über 200 Euro. Auch Rhodos wird mit Fluggästen aus Friedrichshafen bedient : Ab dem 28. Mai geht es sonntags um 10.45 Uhr und ab dem 8. Juni donnerstags zur gleichen Zeit in die südliche Ägäis. Preise für Flüge nach Rhodos liegen häufig bei knapp 200 Euro.

Mazedonien und Bosnien und Herzegowina

Die Fluggesellschaft Wizz Air fliegt vom Bodensee-Airport aus auf den Balkan: Flüge nach Skopje, der Hauptstadt Mazedoniens, gehen montags um 18.05 Uhr, mittwochs um 15.15 Uhr und freitags um 18.10 Uhr. Die Flüge dauern zwei Stunden und kosten mal 30 Euro, mal etwa 200 Euro. Tulza liegt im Nordosten Bosnien und Herzegowinas und wird dienstags und samstags angeflogen. Flüge in die drittgrößte Stadt des Landes starten zu verschiedenen Jahresabschnitten entweder um 13.40 Uhr und 13.55 Uhr. Mitte Juni bis Ende September starten die Flüge dienstags und samstags um 17.05 Uhr. Auch Tickets nach Tuzla kosten teilweise 30 Euro, zu anderen Zeitpunkten 150 Euro.

Zwei Sondercharter Im Rahmen einer achttägigen Reise des Anbieters Globalis Reisen wird am Samstag, den 12. August, ein Sondercharter-Flug auf die britischen Insel Jersey angeboten. Rückflug ist am Samstag, 19. August. Das Bayerische Pilgerbüro bietet zwischen dem 28. und 31. August eine Reise vom Bodensee-Airport nach Lourdes in Frankreich an.

Die Flugdaten sind dem Sommerflugplan Stand 19. April 2023 entnommen. Dort heißt es zur Korrektheit aller Angaben: „Kurzfristige Flugstreichungen und Fluganpassungen sind möglich! Die Fluggesellschaften behalten sich kurzfristige Änderungen ihrer Flugpläne vor.“