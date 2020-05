Ute Stegmann, Geschäftsführerin der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT), und Iris Müller, Leiterin der Abteilung Tourismus und Veranstaltungen in Meersburg, sind sich einig: Kommunikation sei zu Zeiten des Corona-Lockdowns das zentrale Thema. „Wir sind da, wir kümmern uns, wir unterstützen euch“, laute ihre Botschaft an die Gastronomie, an Hotels, Veranstalter und an die Gäste.

Tourismusportal mit zentraler Datenbank

Im Rahmen eines Pressegesprächs erläuterten sie, dass man gemeinsam mit der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg am Aufbau eines neuen Tourismusportals gearbeitet habe. Mithilfe einer zentralen, landesweiten Datenbank sollen dort Fragen der Bürger beantwortet und die Sehnsucht nach Urlaub am Bodensee aufrechterhalten werden. Ist der Minigolfplatz geöffnet? Welches Restaurant bietet Abhol- oder Lieferservice an? Unter dem Motto „Wir halten zusammen“ würden die Daten laufend auch mithilfe von Bürgern ergänzt und analog zu den Corona-Updates aktuell gehalten.

Gutscheinaktion für Restaurants und Hotels

Als Zeichen der Solidarität soll die Gutscheinaktion „Zusammenhalten“ die Gewinneinbrüche in der Tourismusbranche mildern. Die Gutscheine für Hotel oder Restaurant können später eingelöst werden. 13 700 Euro seien seit März für die Betriebe bereits zusammengekommen.

Hotels und Restaurants wollen Klarheit für Pfingsten

Die Branche stehe in den Startlöchern und noch sei die Stimmung vom Gefühl „Wir schaffen das“ dominiert, versicherte Iris Müller. Doch während das Dornier-Museum, die Insel Mainau und der Haustierhof Reutemühle am Mittwoch wieder ihre Türen öffnen, das Auto- und Traktormuseum am 8. Mai, das Vineum in Meersburg und schließlich das Zeppelin Museum in Friedrichshafen am 9. Mai wieder Gäste empfangen dürfen, ist in Hotels und Restaurants noch nicht klar, ob sie sich auf die Pfingstferien freuen können. Dabei gebe es gute Konzepte zur Einhaltung der Hygienevorschriften und an Modellen zur Sondernutzung von Flächen an der Promenade werde gearbeitet, sagte Müller.

„Wir brauchen jetzt klare Signale aus der Politik“

Wie Ute Stegmann sieht auch sie eine Chance in der Krise. Denn rücken exotische Ziele in weite Ferne, sei es für viele wieder attraktiver in Regionen wie am Bodensee Urlaub zu machen. Das Fehlen von Großveranstaltungen biete zudem Raum, alternative Formate anzudenken. Doch ist nicht bald eine weitgehende Lockerung der Corona-Beschränkungen in Sicht, sind die Betriebe in ihrer Existenz bedroht, zeigen sich beide überzeugt. So fordert Ute Stegmann: „Wir brauchen jetzt klare Signale aus der Politik.“

Informationen zu den Aktionen gibt es hier:

www.wirhaltenzusammen-bw.de/regionen/echt-bodensee

www.echt-bodensee.de/zusammenhalten