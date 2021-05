Landwirt Hubert Bernhard aus Kressbronn möchte auf einer Fläche von 0,4 Hektar eine Agrofotovoltaik-Anlage errichten. Das heißt, oben wird Strom erzeugt, unten wachsen Äpfel. Auch das Regionalwerk Bodensee beteiligt sich an dem Pilotprojekt, das im Herbst 2021 starten soll.

Hubert Bernhard steht in einer seiner Obstplantagen in Kressbronn und zeigt nach oben. Wo bisher noch Hagelnetze über Apfelbäume gespannt sind, will er schon bald Solarmodule installieren. Auf den Dächern von Häusern und Hallen sind