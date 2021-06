Andreas Blaser baut in Meckenbeuren auf knapp 200 Hektar Fläche Äpfel, Zwetschgen und Kirschen an. „Wenn es funktioniert, hätten wir am Bodensee ein riesen Potenzial“, sagt der Landwirt über die Idee, Solarmodule über seinen Obstbäumen anzubringen. Blasers Obsthof ist einer von drei Modellbetrieben in der Bodenseeregion, die erste Erkenntnisse über das Potenzial von Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie über landwirtschaftlichen Flächen liefern sollen.

Für Blaser gibt es jedoch noch einige Fragen zu klären. „Wie reagieren die Pflanzen und Sorten auf die Überdachung? Reicht das Licht aus? Wie sieht es mit der Statik der Anlage aus und wie reagieren die Paneele, wenn es bei der Fahrt mit dem Traktor zu einem Steinschlag kommt?“, nennt er ein paar Beispiele. Seiner Meinung nach lohne sich die Agrofotovoltaik nur auf größeren Parzellen, da ja auch die entsprechende Infrastruktur gebaut und Leitungen verlegt werden müssten.

Kressbronn/Bodenseekreis Solarstrom direkt aus der Apfelplantage: Wie Landwirte und Energieunternehmen gemeinsam neue Wege gehen Das könnte Sie auch interessieren

Chance auf weniger Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

Der mit dem Klimawandel verbundene Temperaturanstieg muss begrenzt werden, unterstrich Peter Hauk, Minister für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz, bei einem Vororttermin am Donnerstag. „Es braucht den rigorosen Ausstieg aus den fossilen Energien.“ Im neuen Koalitionsvertrag der grün-schwarzen Landesregierung sei die Agrofotovoltaik als Ziel formuliert.

Über die Pilotanlagen am Bodensee wolle man nun den Beweis führen, dass sie Teil der Lösung für mehr Nachhaltigkeit sein können. Die Solaranlagen über den Obstanlagen würden nicht nur Energie produzieren, sondern noch weitere Vorteile mit sich bringen. „Das Mikroklima unter den Paneelen eröffnet zum Beispiel die Chance auf weniger Einsatz von Pflanzenschutzmitteln“, sagte Hauk.

So könnte eine Agrofotovoltaikanlage über Obstgärten aussehen. | Bild: Fabiane Wieland

Höhe der Fördergelder vom Land noch offen

Mit 2 bis 5 Millionen Euro gibt der Minister die mögliche Fördersumme für die drei Pilotbetriebe bei einer Projektlaufzeit von drei Jahren an und bleibt damit reichlich vage. „Genaueres wissen wir, wenn der Haushalt 2022 verabschiedet ist“, so Hauk.

Ravensburg/Bodenseekreis Unten Obst anbauen und oben Strom erzeugen: Im Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee soll ein Modellversuch starten Das könnte Sie auch interessieren

Bereits im Herbst wird im Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee in Bavendorf mit dem Bau einer Solaranlage begonnen, da hier ein privater Investor für die Finanzierung gefunden wurde. Falls es vonseiten des Landes im Herbst eine erst Förderzusage gebe, könnten auch Andreas Blaser sowie Landwirt Hubert Bernhard aus Kressbronn einen Bauantrag für die neuartige Solaranlage stellen, informierte Gabriel Frittrang, der das vom Fraunhofer-Institut ISE in Freiburg wissenschaftlich begleitetet Projekt beim Regionalwerk Bodensee leitet. „Aktuell spricht vieles dafür, dass man künftig viele solche Anlagen sehen wird“, sagte Wissenschaftler Maximilian Trommsdorff.

„An Hagelnetze hat sich die Bevölkerung auch gewöhnt“

Meckenbeurens Bürgermeisterin Elisabeth Kugel erwartet, dass die Akzeptanz der Bevölkerung für die Überdachung der Apfelgärten mit Solarpaneelen im Hinterland eher höher ist als direkt am Bodensee. Am Projekt gefällt ihr die Wertschöpfung mithilfe regenerativer Energie für die Region. „Ich halte das Projekt für einen Leuchtturm“, lobte Kugel. Diskussionen, ähnlich wie bei der Einführung der Hagelnetze, seien jedoch zu erwarten. An die Hagelnetze im Obstbau habe man sich ja inzwischen gewöhnt, meinte Minister Hauk.