Bodenseekreis vor 1 Stunde

Sohn von Vaude-Gründer steigt in die Textilbranche ein

Valentin Wuhrer hat sein eigenes Start-up gegründet. Mit innovativen Schulranzen will er die Branche aufmischen. Wie die Idee entstanden ist und ob er in die Fußstapfen seines Vaters treten will, verrät er hier.