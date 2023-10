Der Zustand des Mannes ist mehr als bedenklich. Bislang hat er die Kopfschmerzen, unter denen er seit Wochen leidet, als „Männermigräne“ abgetan und auf den typischen Föhn im Alpenvorraum zurückgeführt; aber jetzt wird er auch tagsüber von Visionen heimgesucht, die ihn bislang nur nachts gepiesackt haben. All das wäre schon unter normalen Umständen nicht ungefährlich, aber Micha Oberländer ist Kriminalhauptkommissar – und womöglich hat er einen Mord begangen.

„Der Nachtalb“ ist die 17. Episode der ZDF-Krimireihe „Die Toten vom Bodensee“. Die Drehbücher haben immer schon gern Bezug auf regionale Mythen und Legenden genommen, aber selten war die Umsetzung so gruselig wie diesmal: Wenn Oberländer (Matthias Koeberlin) am helllichten Tag überfallartig von dem schauerlichen Mahr attackiert wird, ist das auch dank der optischen und akustischen Effekte nichts für schwache Nerven. Höhepunkt in dieser Hinsicht ist ein Albtraum innerhalb eines Albtraums; die Szene sorgt für einen echten Gänsehautmoment.

Die Indizien deuten auf den Kommissar

Das Drehbuch stammt von Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann und Roland Heep, die auch schon die im vergangenen Jahr ausgestrahlten sehenswerten Episoden 14 und 15 (“Das zweite Gesicht“ und „Unter Wölfen“) geschrieben haben. Diesmal hat sich das Trio eine Handlung ausgedacht, die ausgerechnet die Hauptfigur in eine erhebliche Bredouille bringt: Ein Fußgänger ist nachts auf einer Landstraße überfahren und anschließend in den Graben gezerrt worden. Die Tat ist offensichtlich mit Vorsatz begangen worden.

Luisa Hoffmann (Alina Fritsch, rechts) berichtet Thomas Komlatschek (Hary Prinz, links) und Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) von Entzugserscheinungen. | Bild: ZDF/Lukas Gnaiger

Und die Indizien deuten auf Oberländer: An seinem VW-Bus finden sich Unfallspuren und Blut des Opfers. Ein Motiv hätte er auch: Am Abend zuvor ist es zwischen ihm und dem Fremden zu einem hitzigen Wortgefecht gekommen, weil der Mann Oberländers Freundin Miriam (Martina Ebm) angemacht hat. Der Wirt bestätigt, dass der Kommissar später trotz unübersehbarer Trunkenheit mit seinem Auto davongefahren ist.

Geschichten über Polizisten unter Verdacht sind immer reizvoll. In diesem Fall kommt ein Blackout dazu: Der Abend ist wie aus Oberländers Gedächtnis getilgt. Hin und wieder tauchen unvermittelt Erinnerungsfetzen auf, aber ansonsten hat er einen kompletten Filmriss. Thomas Komlatschek (Hary Prinz) ist überzeugt, dass jemand dem Kollegen die Tat in die Schuhe schieben will, doch für den Hauptkommissar steht außer Frage, dass er die Verantwortung für den offenbar vorsätzlich begangenen Mord übernehmen wird.

Thomas Komlatschek (Hary Prinz) ist überzeugt, dass jemand seinem Kollegen die Tat in die Schuhe schieben will. | Bild: ZDF/Patrick Pfeiffer Konstanz

Als sich dann auch noch herausstellt, dass er seine Freundin bei einem seiner Aussetzer geschlagen hat, scheint der Fall klar, erst recht für Staatsanwältin Viktoria Seidel (Jaschka Lämmert), hinter deren freundlicher Fassade sich eine kühle kalkulierende Karrierefrau verbirgt. In Wien, klärt die in der letzten Episode aus der österreichischen Hauptstadt nach Bregenz versetzte Inspektorin Luisa Hoffmann (Alina Fritsch) die Kollegen auf, hieß die dort für die Abteilung Interne Ermittlungen tätige Juristin bloß „die Eiskönigin“: Seidel scheint es als besondere Herausforderung zu betrachten, Polizisten hinter Gittern zu bringen.

Drehorte und Ausstrahlung Die Rückblende, in der es zum Kneipenstreit zwischen Oberländer und dem späteren Mordopfer kommt, spielen in einem zum Lokal umfunktionierten früheren Fährschiff; Drehort war die „Alte Fähre“, die in Lochau vor Anker liegt. Die verstörenden Kunstwerke von Oberländers Freundin stammen von dem Künstler Gernot Riedmann aus Lustenau. Das spannende Finale am Wasserfall ist in der Rappenlochschlucht in Dornbirn entstanden. Drei weitere Folgen der Reihe – die Episoden 18, 19 und 20 – sind bereits abgedreht; sie werden im kommenden Jahr ausgestrahlt. Das ZDF zeigt „Der Nachtalb“ am 9. Oktober um 20.15 Uhr, ab dem 2. Oktober ist der Film in der Mediathek verfügbar.

Schon das Drehbuch ist richtig gut, aber die Umsetzung ist fast noch besser. „Der Nachtalb“ ist bereits der achte Film, den Regisseur Michael Schneider für „Die Toten vom Bodensee“ gedreht hat. Es ist auch ihm zu verdanken, dass sich die Reihe von einem zwischenzeitlichen Tief erholt hat.

Miriam Thaler (Martina Ebm, links) schiebt die ganze Schuld auf Oberländer – Luisa Hoffmann (Alina Fritsch, rechts) traut der Sache nicht. | Bild: ZDF/Patrick Pfeiffer Konstanz

Gerade die Bildgestaltung ist bemerkenswert. Dass Kameramann Lukas Gnaiger prächtige Kalenderaufnahmen vom Bodensee gemacht hat, versteht sich fast von selbst, aber diesmal sind die Schmuckbilder endlich wieder ein Kontrast zur düsteren Geschichte. Hier der See, die Landschaft und der Himmel, dort die Auftritte der bedrohlichen Titelfigur mit ihren grotesk verdrehten Gliedmaßen: Der Gegensatz verfehlt seine Wirkung nicht.

Sehenswert sind auch die Mitwirkenden. Hary Prinz stand oft im Schatten von Matthias Koeberlin und der früheren Hauptdarstellerin Nora Waldstätten, ist jedoch für das Gleichgewicht innerhalb des Ensembles von großer Bedeutung, zumal Komlatscheks trockene Kommentare für erfrischenden Humor sorgen. Auch Alina Fritschs Rolle ist interessant, zumal Luisa Hoffmanns Vorgeschichte bislang bloß angedeutet wird; in dieser Hinsicht ist die Inspektorin ähnlich verschlossen wie Vorgängerin Hannah Zeiler, deren Unfalltod Oberländer anscheinend tiefer getroffen hat, als er sich selbst eingestehen will. Selbst findige Krimifans werden eine Weile brauchen, bis sie das Komplott durchschauen; die entsprechende Erklärung ist eine echte Überraschung.