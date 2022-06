Die Nachfrage ist enorm, das Angebot aber begrenzt: Dennoch besteht die Chance, einen der begehrten Plätze in einem Schwimmkurs zu ergattern. Wir verraten Ihnen hier, wo und wie Sie im Bodenseekreis dennoch Glück haben könnten.

Bild: Caterina Kübler

Die Sturmwarnleuchten am See retten Leben. Seit den 60er-Jahren werden sie in einer internationalen Kooperation betrieben. Doch wer sorgt eigentlich genau dafür, dass die Leuchten bei Starkwind und Sturm am Bodensee blinken?

Bild: Jean-Paul Mende

Die deutschen Behörden stellen kurzfristig Visa für russische Angehörige aus, die zur Gedenkfeier am 20. Jahrestag der Flugzeugkatastrophe in Überlingen anreisen wollen. Jetzt sucht der Freundeskreis Brücke nach Ufa Unterstützung für Unterkunft, Verpflegung und Transport.

Bild: Rolf Haid/dpa

Hochhackige Lederstiefel, hautenge Latexanzüge, Gasmasken und Peitschen – am Samstag, 25. Juni ist es wieder so weit: Schaulustige und Szenekenner können an den Piers in Friedrichshafen und Konstanz die Fetisch-Party bestaunen. Denn das Torture Ship sticht wieder in See.

Bild: Lena Reiner

Während die einen gerade den Urlaub in den Pfingstferien genossen haben, steht für andere die schönste Zeit im Jahr noch bevor. Es ist Hauptreisezeit und die Nachfrage nach Flugreisen ist sprunghaft angestiegen. Personalmangel sorgt aktuell allerdings an vielen Flughäfen für lange Warteschlangen, Verspätungen und Flugausfälle. Droht auch am Flughafen Friedrichshafen ein chaotischer Sommer?

Bild: Felix Kästle/dpa

Da, im Nacken ist eine! Und hier, unter dem Kinn noch eine: es ist wieder Zeckenzeit! Doch während manche Menschen und Haustiere ständig betroffen sind, haben andere nie eine Zecke. Woran liegt das? Und kann man sich vor den lästigen Spinnentieren schützen? Ärzte klären auf.

Bild: Sabine Wienrich

Und sonst?

Drohneneinsatz macht‘s möglich: So konnten zwei Rehkitze gerettet werden

Ist der ZF-Erfolg 2022 in Gefahr? Betriebsratschef über Krisen und genervte Mitarbeiter

Zweite Heimat im Krieg: Für ukrainische Schüler ist die Schule Schloss Salem wichtiger denn je

Hingesehen und richtig reagiert: Menschen aus der Region zeigen Zivilcourage

Zentral, aber fernab des Trubels: Maria Arnaldos eröffnet „The Secret Café“