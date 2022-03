Er war wieder zu warm: Der Winter 2021/2022 war der fünfte Winter in Folge mit einer Durchschnittstemperatur über dem 30-jährigen Mittelwert. Insgesamt war es am Bodensee 1,4 Grad Celsius zu warm, etwas zu trocken und sehr sonnig.

Jürgen Schmidt, Meteorologe von Wetterkontor: „Alle drei Wintermonate waren zu warm.“ | Bild: Wetterkontor

Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor bilanziert: „Alle drei Wintermonate waren zu warm, der Dezember etwas zu nass, Januar und Februar zu trocken.“ Experte Roland Roth von der Wetterwarte Süd erinnert sich rückblickend besonders an die auffallend hohen Temperaturen an Silvester und Neujahr. „Zwischen dem 30. Dezember und dem 4. Januar gab es sechs Tage in Folge zweistellige Temperaturen“, berichtet er.

Ein roter Sonnenuntergang am 17. Januar an der Uferpromenade in Überlingen. | Bild: Jürgen Gundelsweiler

Höchstwert von 16,4 Grad Celsius erreicht

Der wärmste Tag des Winters war der 4. Januar mit einem Höchstwert von 16,4 Grad Celsius (gemessen an der Wetterstation in Konstanz). Mit einer maximalen Temperatur von minus 1,1 Grad Celsius war der 22. Dezember der kälteste Wintertag. Die niedrigsten Temperaturen wurden in der Nacht auf den 13. Januar gemessen, das Thermometer zeigte minus 5,6 Grad Celsius an.

Trübe Sicht und etwas Schnee am 9. Dezember in Friedrichshafen-Manzell. Weil nur wenige Millimeter der weißen Pracht liegen blieben, taucht dieser Tag nicht in der Statistik von Wetterkontor auf. Erst ab einem Zentimeter Schnee spricht man von einem Schneetag. | Bild: Lena Reiner

Wie Meteorologe Jürgen Schmidt berichtet, gab es am Bodensee 54 Frosttage. Gemeint sind Tage, an denen die Temperaturen einmal unter 0 Grad Celsius fallen. Eistage mit ganztägigen Temperaturen unter 0 Grad Celsius gab es diesen Winter nur einen, und zwar am 22. Dezember.

Nur zwei Schneetage im vergangenen Winter

Nicht nur Eistage waren selten. Auch Schnee war in den vergangenen Monaten Mangelware. Direkt am Bodensee gab es laut Meteorologe Roland Roth von der Wetterwarte Süd zehn Schneetage. Im bergigen Hinterland blieb der Schnee an etwa 20 Tagen liegen.

Sowohl Roth als auch Wetterexperte Schmidt sagen unisono: Auch künftig müsse man mit wenigen Frost- und Schneetagen rechnen. Als Ursache nennt Schmidt die steigenden Temperaturen im Zuge des Klimawandels. „Dafür wird wahrscheinlich die Zahl der Tage mit Niederschlag zunehmen“, prognostiziert der Meteorologe.

Roland Roth, Meteorologe der Wetterwarte Süd: „Eine vollständige Seegfrörne wie 1962/63 werden wir alle nicht mehr erleben.“ | Bild: Wetterwarte Süd

Wetterexperte Roland Roth betont, dass es aber auch trotz Klimawandel „immer wieder Phasen mit ausgeprägter Kälte oder kräftigen Schneefällen“ geben könne. Dies hätten die vergangenen Winter oft genug gezeigt. Doch eins ist laut Roth sicher: „Eine vollständige Seegfrörne wie 1962/63 werden wir alle nicht mehr erleben.“

Bleibt es in den kommenden Tagen frühlingshaft? Diese Woche bleibt es am Bodensee frühlingshaft mit Höchsttemperaturen um die 20 Grad Celsius. Laut Wetterexperte Jürgen Schmidt ist es sonnig und trocken. Kommende Woche schaut dann doch noch einmal der Winter in der Region vorbei: Die Temperaturen sinken ab Montag wieder auf Höchsttemperaturen um die 10 Grad Celsius. Zum Ende der Woche steigt die Regenwahrscheinlichkeit. Meteorologe Roland Roth von der Wetterwarte Süd betont: „Man sollte den Frühling auf jeden Fall nicht vor den Eisheiligen Mitte Mai loben. Und im Juni kommt ja auch nicht selten noch die Schafskälte.“

Stürmisches Wetter Ende Januar: Die Wellen schlagen gegen die Mauer am Moleturm in Friedrichshafen. | Bild: Leserreporter Peter Wetzel