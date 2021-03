Bodenseekreis Nur für Abonnenten vor 7 Stunden

So viele Muscheln? Was es mit einem jüngst am Immenstaader Bodenseeufer zu beobachtenden Haufen auf sich hat

Fast sieht es so aus, als wären all die Muschel- und Schneckenschalen am Ufer des Bodensees in Immenstaad absichtlich so zusammengetragen worden – doch das Naturphänomen gibt es immer wieder einmal. Wir haben uns erkundigt, welche Muschelarten es im See eigentlich gibt und wie es zu solchen Anschwemmungen kommen kann.