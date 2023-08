Wenn Antonia und Bernhard Kitt dieser Tage in ihrer Apfelplantage in Brachenreuthe arbeiten, dann wissen sie, warum sie diesen Beruf ausüben. Hunderte Äpfel der Sorten Elstar, Jonagold, Braeburn und Fuji hängen an den Bäumen. Die Früchte haben eine sattrote Schale mit grünen Schattierungen am Kelch. Dieser Anblick macht das Ehepaar stolz: „Eine Plantage voller Obst, das erfreut das Herz“, sagen sie. Die Überlinger führen in fünfter Generation den eigenen Obsthof. Früher gehörten Vieh und Ackerbau zu den Schwerpunkten, mittlerweile sind es Kernobst und Erdbeeren.

Für Landwirte wie die Kitts neigt sich das Erntejahr dem Ende entgegen. Die Erdbeersaison ist längst vorbei, die Kirschen haben sie Ende Juni von den Bäumen geholt und die Äpfel sollen bald folgen. Obwohl die Ernte im Vorjahr noch mehr Obst in der Menge ergeben habe, ziehen sie beim Blick auf das wechselhafte Sommerwetter vorerst ein positives Fazit. „Im Moment stehen die Zeichen gut“, sagt Bernhard Kitt. „Klarheit werden wir aber erst in ein paar Monaten haben.“

Nässe und Trockenheit im Wechsel

Dabei begann das Jahr gar nicht mal gut. „Wir hatten ein nasses Frühjahr und die Blütezeit war verregnet“, so der Landwirt. Die Monate Mai, Juni und Juli seien aber eine Schönwetterperiode geworden: viel Sonnenschein, wenig Niederschlag. „Das Obst ist dann doch noch gut gewachsen. Die Früchte haben gut aufgeholt“, sagt Bernhard Kitt. Den Ausschlag habe gegeben, dass in dieser Zeit immer ausreichend Feuchtigkeit im Boden gewesen sei. „Dann konnte das Obst wachsen und Geschmack und Größe entwickeln.“ Das gilt sowohl für Kirschen und Erdbeeren als auch für Äpfel. Bernhard Kitt ist grundsätzlich froh, dass keine außergewöhnlichen Wetterereignisse sie aus der Bahn geworfen haben, beispielsweise durch Hagelschäden.

Zufrieden mit der diesjährigen Ernte: Die Landwirte Antonia und Bernhard Kitt aus Überlingen. | Bild: Cian Hartung

Trotz ordentlicher Ernte wissen sie noch nicht, was sie an ihrem Jahreswerk verdienen. Erzeuger wie das Ehepaar Kitt verkaufen ihre Ernte größtenteils an die Markgemeinschaft Bodenseeobst. Diese verkauft sie wiederum an den Lebensmitteleinzelhandel. „Die Abrechnung läuft sehr lang“, sagt Landwirtin Antonia Kitt, die auch für den SÜDKURIER als freie Mitarbeiterin arbeitet. „Während dieser Zeit gibt es immer wieder Abschlagszahlungen. Manchmal erhalten wir aber auch erst in einem Jahr einen konkreten Betrag für unsere Ernte.“

Niederschlag kam zur rechten Zeit

Ein ähnliches Fazit zur Ernte zieht vorerst auch Obstbauer Christian Büchele aus Friedrichshafen. Er baut unter anderem Kirschen, Zwetschgen und Äpfel an. „Grundsätzlich sind wir mit der Saison zufrieden, aber das ist jetzt noch schwer pauschal zu sagen.“ Durch den feuchten Frühling sei die Blüte vieler Apfelbäume schwierig und das Risiko für Pilzbefall hoch gewesen. Die Hitzeperiode ab Mai habe das aber wettgemacht und für Wachstum bei den Bäumen gesorgt.

„Bevor es dann wieder zu trocken wurde, kam dann aber wieder Niederschlag. Das Obst hatte daher keine akuten Stresssymptome.“ Grundsätzlich sei der Ertrag bei ihm bei Kirschen und Zwetschgen geringer als im Vorjahr, die Qualität und Menge der zu erntenden Äpfel sei aber gut, so Büchele.

Niederschlag kam zur falschen Zeit

Geerntet hat auch Landwirt Karl-Heinz Mayer aus Owingen. Vor Kurzem hat er seine Weizenfelder gedroschen, mittlerweile türmen sich die 50 bis 55 Tonnen Getreide bei ihm im hofeigenen Lager. „Das sind etwa zwei LKW-Ladungen“, sagt der 61-Jährige. So stolz er die Haufen zeigt – mit der Weizenernte ist er nicht zufrieden. „Wegen des nassen Frühjahrs hat der Getreidebestand aufgrund der hohen Feuchtigkeit zu wenig Wurzelwerk ausgeprägt“, sagt der Kreisvorsitzende für den Bereich Überlingen-Pfullendorf beim Landwirtschaftsverband BLHV. „Dann kam die Trockenheit und das Weizen hat zu wenig Klebegehalt entwickelt.“

Landwirt Karl-Heinz Mayer aus Owingen mit seiner Weizenernte im hofeigenen Lager. | Bild: Cian Hartung

Der Klebegehalt sei wichtig beim Backen, denn ein Mehl mit mehr Klebereiweiß quillt stärker und macht besseres Brot. Vor dem Erntetermin sei er noch vorsichtig optimistisch gewesen, doch dann kam der Regen Ende Juli. Statt der hochwertigen Backweizen-Qualität hat das Getreide laut Messungen der Bauern-Genossenschaft aber Futterweizen-Qualität. Sprich: Sein Jahreswerk landet eher im Futtertrog oder in einer Biogas-Anlage als zu Brot verarbeitet zu werden. „Das heißt natürlich auch weniger Umsatz“, sagt Mayer.

Bilanz im Südwesten Für viele Bauern in Baden-Württemberg war die Ernte bislang enttäuschend, wie der Landesbauernverband Anfang August mitteilte. Dabei seien die Bestände bis Ende Juni gut gewesen, so Präsident Joachim Rukwied. Dann hätten Starkregen und Hagel in einigen Regionen schwere Schäden in den Kulturen angerichtet, mehrere Landwirte hätten Totalausfall gemeldet. Vor allem beim Weizen sei die Enttäuschung groß. Laut Verbandsbilanz ernteten die baden-württembergischen Bauern im Schnitt 69 Dezitonnen oder 6900 Kilo je Hektar, das sind 14 Prozent weniger als im Vorjahr. Beim Raps liegt das Minus bei 12 Prozent, dort holten die Landwirte im Schnitt 37 Dezitonnen vom Acker. Die Sommergerste erreichte laut Verband einen Ertrag von durchschnittlich 56 Dezitonnen je Hektar (minus 7 Prozent), während die Wintergerste nach dem überaus schlechten Vorjahr mit 74 Dezitonnen ein Plus von 20 Prozent verzeichnete. (dpa)

Einnahmen von Preisentwicklungen abhängig

Wann er das Getreide verkaufen und wie viel Geld er dafür bekommen wird, steht noch nicht fest. „Das wird vom Marktpreis abhängen“, sagt Mayer. Für Backweizen wird dieser an der internationalen Warenterminbörse Euronext gehandelt. Aktuell liegt dieser für Weizen bei etwa 229 Euro (Stand: 17. August). Durch das Exportabkommen zwischen der Ukraine und Russland im Zuge des Angriffskriegs war dieser in den vergangenen Monaten aber sehr unbeständig.

Da Mayers seine Ware wahrscheinlich als Futterweizen verkaufen wird, ist für ihn vor allem der Preis für diese Sorte wichtig. Diese wird nicht an der Börse gehandelt, regelmäßig veröffentlichen aber Landbauernverbände Preiseinschätzungen auf Basis von Einkaufspreisen des Handels, der Genossenschaften und der Verarbeitungsbetriebe. Anfang August schwankten diese zwischen 180 und 200 Euro pro Tonne, so die Daten des baden-württembergischen Landesbauernverbands. Mit großen Umsätzen durch die Weizenernte rechnet Mayer daher nicht. „Ich bemühe mich, dass die schwarze Null steht.“

„Das hat uns manche Jahre schon gerettet“

Ähnlich wie am Obsthof Kitt wird auch Karl-Heinz Mayer erst in einigen Monaten wissen, was er letztlich für seine Ernte erhält. Bis dahin herrscht Ungewissheit. „Wir haben immerhin auch Einnahmen aus den Ferienwohnungen, einen Hofladen-Verkauf und speisen selbst erzeugten Solarstrom in das Netz ein“, sagt er. „Das hat uns manche Jahre schon finanziell gerettet.“