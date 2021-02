Heiligenberg vor 5 Stunden

So nutzen die Heiligenberger Wolkenschieber den närrischen Weihnachtsbaum als Schwarzes Brett für ihre Forderungen

In Heiligenberg haben die Wolkenschieber den Weihnachtsbaum in einen Narrenbaum umfunktioniert. Und sie tun auf zahlreichen Schildern, die sie am Baum festgenagelt haben, ihre Forderungen kund: an die Gemeinde, an das Coronavirus, an den Hauptamtsleiter...