ZF, größter Arbeitgeber in Friedrichshafen, entwickelt seit geraumer Zeit Mobilitätslösungen der Zukunft – etwa anhand des Konzeptfahrzeugs EVbeat auf Basis eines Porsche Taycan. Beim Event „Der SÜDKURIER öffnet Türen“ gewähren Ihnen Verantwortliche Einblicke in ihre spannenden Projekte – und Sie können diese hautnah erleben.

Neben einer Mitfahrt im elektrischen Porsche dürfen Sie das neuartige Einparksystem „EasyTurn“ testen. Sind Sie schon mal in einem elektrischen Truck gesessen? Auch das erwartet Sie beim Event. „Neben der Praxis wollen wir unseren Gästen auch einen Einblick hinter die Kulissen gewähren“, so ein ZF-Sprecher gegenüber dem SÜDKURIER. Daher sind auch ein Impulsvortrag sowie eine Werksführung vor Ort geplant.

Termin und Ablauf

Geplant ist der ZF-Besuch am Freitag, 1. September, ab 13.30 Uhr. Empfang ist am Besuchereingang des Werk 2, Alfred-Colsman-Platz 1, in Friedrichshafen. Nach einer Begrüßung und dem Impulsvortrag geht es auf die Teststrecke und anschließend in die Produktionshallen zur Besichtigung. Geplantes Ende der Veranstaltung ist um 16 Uhr. Zusätzlich erhalten Sie Eintrittskarten zur Automesse IAA in München, dort präsentiert sich ZF vom 5. bis zum 10. September.

So nehmen Sie teil

Der SÜDKURIER verlost sechs mal zwei Karten für die Veranstaltung.

Teilnahmeschluss der Verlosung ist Dienstag, 29. August, 12 Uhr. Bitte beachten Sie: Der Besuch auf dem ZF-Gelände ist nur bedingt barrierefrei.