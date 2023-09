Leise rauscht und plätschert Wasser in der großen Halle, in der 20 runde Becken stehen. Die meisten sind leer. Nur in fünf der riesigen Bottiche schwimmen Fische im glasklaren Wasser. In einem davon sind Seeforellen, die eine stattliche Größe haben. Ihr Laich soll im nächsten Jahr für viele Nachkömmlinge sorgen. Ohne die Starthilfe bei der Fischbrut wäre die Bodenseeforelle vermutlich vor Jahren ausgestorben, denn sie steigt zum Laichen die Zuflüsse auf, vor allem den Alpenrhein. Viele Kraftwerke behindern jedoch die Wanderung.

Geburtshelfer für bedrohte Fischarten

Michael Auerbach und seine Kollegen könnte man als Geburtshelfer für bedrohte Fischarten bezeichnen. Der Fischwirtschaftsmeister leitet seit Februar die Fischbrutanstalt in Langenargen, die größte von sechs solcher Einrichtungen rund um den Bodensee. Früher hat sie hauptsächlich dafür gesorgt, dass der Fischbesatz in See und Zuflüssen im Gleichgewicht bleibt. Heute wird sie mehr denn je gebraucht, um vom Aussterben bedrohte Fischarten fortzupflanzen. So wie die Trüsche, deren Bestand dramatisch zurückgeht und die ab 2024 in Langenargen nachgezogen werden soll.

Junge Äschen wachsen in einem der Becken der Fischbrutanstalt Langenargen heran. | Bild: Cuko, Katy

Bei der Rheinäsche ist die Nachzucht aus einem gebietsheimischen Elterntierstamm in Langenargen vor gut zehn Jahren erstmals gelungen. Einige Nachkommen versuchen sich in vier Becken der Brutanstalt im hinteren, abgedeckten Teil zu verstecken. Der Bestand ist immer noch gefährdet, auch wenn es in manchen Zuflüssen schon wieder viele Äschen gibt. Die 500 Jüngsten hier in der Fischbrutanstalt sind erst im Frühjahr geschlüpft und gerade mal so lang wie ein kleiner Finger. Im Bottich daneben sind fast Unterarm-lange Fische, die im nächsten Jahr geschlechtsreif werden und Laich liefern sollen. „Und am Donnerstag kommen Donau-Äschen herein“, freut sich Michael Auerbach auf die ersten Elterntiere, die für die Nachzucht im längsten Fluss Deutschlands angeliefert werden.

Ruhe vor dem Sturm

In wenigen Wochen ist es mit der Ruhe in der Fischbrutanstalt dann ganz vorbei. „Im November geht‘s los“, sagt der 35-Jährige, der die Fischerei von der Pike auf gelernt hat, ohne familiär vorbelastet zu sein. Dann beginne „ein bisschen ein Wettlauf mit der Zeit“. Erst laichen die Seeforellen, dann die Saiblinge. Deren Eier werden erbrütet und in den Becken zu Jungfischen herangezogen, bevor sie im Frühjahr in den Gewässern ihrer Eltern wieder ausgesetzt werden.

Eine Berufsfischerin hält ein Felchen in der Hand. | Bild: Felix Kästle

Anfang Dezember dreht sich dann alles um den Brotfisch des Bodensees. Genau genommen startet das Projekt „Rettet das Blaufelchen“. Denn der Bestand dieser Fischart, die es nur im Obersee des Bodensees gibt und seit Jahrzehnten sein tierisches Aushängeschild ist, ist stark dezimiert. Nur noch 21 Tonnen fingen die Berufsfischer im vergangenen Jahr, nicht mal ein Zehntel des durchschnittlichen Fangertrags der letzten Jahre. Vor zehn Jahren gingen noch mehr als 600 Tonnen Felchen in die Netze.

Felchen ist nicht gleich Felchen Im Bodensee gibt es drei Felchenarten. Das Blaufelchen – besser bekannt als Bodenseefelchen, weil es ihn nur hier gibt – ist ein Freiwasserfisch. Er ist wie das Silberfelchen (auch Gangfisch genannt) im Obersee heimisch. Während das Blaufelchen auch in Freiwasser laicht, legt das Silberfelchen seine Eier am flachen Ufer ab. Die dritte Art ist das Sandfelchen, das auf der Halde lebt vor allem im Überlinger See. Im Unterschied zu Blau- und Silberfelchen hat das Sandfelchen aufgrund kleinster Mengen im Bodensee fischereiwirtschaftlich schon lange keine Relevanz mehr.

Felchenlarven werden nun vorgestreckt

Deshalb wurde im Juni ein dreijähriges Fangverbot erlassen, um den Restbestand des Edelfischs zu schonen. Und es gibt eine neue Besatzstrategie: Die Felchenlarven sollen länger in den Fischbrutanstalten bleiben und bis zu einer Größe von 3,5 Zentimeter aufgepäppelt werden. Dann passen sie nicht mehr ins Maul des Dreistachligen Stichlings, der das Freiwasser beherrscht, und haben größere Überlebenschancen, sagen Experten des Seenforschungsinstituts Langenargen. Bisher wurden die Felchenlarven mit einer Länge von ein bis zwei Zentimeter in den See entlassen.

Neue Besatzstrategie mit vielen Fragenzeichen

Michael Auerbach ist von der neuen Strategie nicht restlos überzeugt. Dabei kommt der Fischbrutanstalt eine zentrale Rolle im Rettungsplan für das Blaufelchen zu. „Es gibt noch viele Unbekannte“, sagt der 35-jährige Fischwirtschaftsmeister, der fünf Jahre Erfahrung in der Fischbrutanstalt im bayrischen Nonnenhorn gesammelt hat.

In diesen Zugergläsern wird der Felchenlaich in kaltem Seewasser erbrütet. Ob sie diesmal voll werden? | Bild: Cuko, Katy

Bisher wurde der Laich kalt erbrütet, also in Seewasser, das auf etwa 1,5 Grad Celsius abgekühlt wird. Dadurch schlüpfen die Larven nicht im Februar wie im See, sondern etwa acht Wochen später. Erst dann gibt es für die Minifelchen draußen genügend Nahrung. Bisher wurde nur ein sehr kleiner Teil der Jungfische in der Brutanstalt gefüttert, also „vorgestreckt“. Wenn sie jetzt auf eine Größe von 3,5 Zentimeter aufgepäppelt werden sollen, betritt die Fischbrutanstalt ein Stück weit Neuland. „Wir werden es probieren“, dämpft Michael Auerbach allzu große Erwartungen an den Erfolg.

Prinzip Hoffnung auch beim Laichfischfang

Im Moment regiert ohnehin das Prinzip Hoffnung. Ob überhaupt noch genügend laichreife Felchen da sind und der Laichfischfang Anfang Dezember stattfindet, kann auch Alexander Brinker, Chef des Seenforschungsinstituts, nicht sagen. Die Aktion gleiche dem verzweifelten Versuch, „das Ruder noch einmal herumzureißen und wieder einen Bestand von 2,5 Millionen Blaufelchen aufzuziehen“, sagte er vor zwei Wochen an einem Runden Tisch zum Thema Fangverbot. In der Langenargener Brutanstalt wäre in den Becken Platz für maximal 1,5 Millionen Jungfelchen.

Fische unterschiedlicher Arten werden, angepasst an ihren natürlichen Lebensraum, in See- oder Grundwasser herangezogen. Bei Felchenlaich wird mit kaltem Seewasser der Zeitpunkt des Schlüpfens der Larven hinausgezogen. | Bild: Cuko, Katy

Im vergangenen Jahr musste der Laichfischfang nach 2018 schon zum zweiten Mal seit 1967 abgesagt werden. Viele Jahre lang lieferten die Fischer bis zu 4000 Liter Laich ab. Diesmal ist Platz für rund 1000 Liter reserviert. „Hoffentlich bekommen wir genug Laich, um die 1,5 Millionen Felchen vorzustrecken“, hofft der Leiter der Fischbrutanstalt und zeigt auf die Zugergläser, jene trichterförmigen Behälter, die im Nebenraum der Halle stehen. Nur dann hat das Felchen im Bodensee eine Chance.