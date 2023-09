Wie sollten Wassernotfälle gemeldet werden?

Katharina Topp vom Polizeipräsidium Einsatz erklärt: „Über die bekannten Notrufnummern 112 oder 110. Hier sind Antworten auf folgende Fragen besonders wichtig: Was ist genau passiert? Was hat man beobachtet? Wann ist der Vorfall passiert? Wo ist es passiert? Gibt es Verletzte? Wenn ja, den Zustand beschreiben.“ Ihren Angaben nach sollten sich Zeugen die Stelle im Wasser merken, an der beispielsweise ein Schwimmer untergegangen ist. „Vielleicht gibt es in der Landschaft Markierungen – Bäume, Schilder -, die das erleichtern. In diesem Zusammenhang ist es ganz wichtig, vor Ort zu bleiben und die Rettungskräfte einzuweisen“, sagt die Pressesprecherin. Anrufer sollten am Telefon bleiben, bis es keine Rückfragen mehr von der Rettungsleitstelle gibt, und vor allem eine Rückrufnummer, den eigenen Namen und den derzeitigen Standort angeben. Der Melder sollte dann auch erreichbar bleiben.