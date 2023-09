Zwischen August und September herrscht in Tettnang Ausnahmezustand: Traktoren fahren von früh bis spät durch die Stadt, die Anhänger sind voll beladen mit langen, grünen Hopfenranken. Maschinen laufen bis in die Nacht und überall liegt ein feinherber würziger Duft in der Luft. Die Hopfenernte hat begonnen. Dieses Jahr ist jedoch alles etwas anders. Der heftige Niederschlag in den vergangenen Tagen hat die Ernte unmöglich gemacht. Statt arbeiten hieß es warten, bis der Regen vorbei ist. Doch jetzt kann es endlich losgehen.

Ludwig Locher ist einer von zahlreichen Hopfenpflanzern in Tettnang. Vor 20 Jahren hat er den Familienbetrieb übernommen. Dass die Bedingungen für eine gute Ernte von Jahr zu Jahr schwieriger werden, ist auch für ihn nichts Neues. Bereits 2022 machten lange Hitze und Trockenheit dem Hopfen und den Bauern zu schaffen. Aber auch diese Saison war nicht einfach: „Ich denke, das war sicher eines der anspruchsvollsten Anbaujahre, seitdem ich hier im Betrieb bin“, sagt Locher, „an so viele Extreme in einem Jahr kann ich mich kaum erinnern.“

Verletzte Hopfentriebe und kaputte Reben

Zunächst war es im Frühjahr zu nass und zu kalt, dann folgte der direkte Umschlag in Hitze und Trockenheit im Mai. Zusätzlich plagte Ostwind drei Wochen lang die Region. „So was hatten wir noch nie“, so der Hopfenbauer. Die Folgen waren ausgetrocknete Anbauböden und verletzte Hopfentriebe, die laut Locher zu dieser Zeit sehr empfindlich sind. Die anschließende Hitzewelle und das schwere Unwetter Mitte Juli hätten ihr Übriges getan. „Bei uns sind 800 Reben heruntergefallen, Drähte und Seile gerissen und der Hopfen lag irgendwo auf der Straße“, erzählt er, „das war wirklich krass.“

„Weiter nach hinten will ich gar nicht gehen“, sagt Hopfenbauer Ludwig Locher, „hier vorne geht es noch.“ | Bild: Lisa Sperlich

Zuletzt machte der Dauerregen vergangenes Wochenende den Bauern einen Strich durch die Rechnung. Der Niederschlag habe die Ernte für Ludwig Locher bisher unmöglich gemacht, da die Traktoren die Hopfengärten nicht befahren können. Noch sei der Hopfen in einem guten Reifefenster, aber so langsam drücke die Zeit: „Da wird das Nervenkostüm langsam doch etwas dünn.“

Wird das Bier jetzt teurer? Jürgen Weishaupt ist Geschäftsführer des Hopfenpflanzerverbands Tettnang. Auf Anfrage des SÜDKURIER schreibt er: „In 2023 ist die Inflationskurve bekanntlich abgeflacht, die Betriebe produzieren aber nach wie vor auf hohem Kostenniveau, was sich in Verbindung mit den schwachen Ernten 2022 und 2023 dann natürlich nicht gut verträgt.“ Große Auswirkungen auf den Bierpreis habe es allerdings nicht. Der Hopfen sei neben Malz der kleinere Rohstoff, was Menge und Kosten betreffe. Außerdem seien die Preise bereits längerfristig über Vorkontrakte fixiert. „Insofern gehe ich von keinen Preissteigerungen aus“, meint er.

So viel Hopfen wird es 2023 geben

Wie die Ernte nach den beschwerlichen Bedingungen ausfallen wird, zeigt sich in den nächsten Wochen. „Wirklich wissen tun wir‘s erst am Ende,“ sagt Ludwig Locher. Doch eine erste Einschätzung gibt es bereits. Wie jedes Jahr begutachtet eine Kommission aus Brauwirtschaft, Landwirtschaftsamt, Handel und Pflanzern 25 Hopfengärten in und um Tettnang. „Auf einer Gesamtfläche von 1516,56 Hektar wurde ein Ertrag von 2350 Tonnen geschätzt“, heißt es im Bericht des Hopfenpflanzerverbands. Zum Vergleich: 2022 schätzte der Verband 2431,5 Tonnen bei einer Fläche von 1496,78 Hektar. Der diesjährige Ertrag fällt demnach geringer aus – und das bei einer größeren Fläche.

Der erste äußere Eindruck ist befriedigend, mehr wissen die Bauern aber erst nach der Ernte. | Bild: Lisa Sperlich

Allerdings kommt es nicht nur auf die Menge, sondern auch auf die Qualität an. Wie gut die Erträge ausfallen, hängt laut Ludwig Locher immer von der Sorte und vom Standort ab. „Da geht die Schere weit auseinander,“ erklärt der gebürtige Tettnanger. „Bei manchen Standorten sieht es gut aus, bei anderen werden die Erträge wahrscheinlich nicht mal die Kosten decken.“ In Hinblick auf die Inhaltsstoffe ist er etwas zuversichtlicher: „Spät blühende Sorten sehen aktuell sehr gut aus, frühe Sorten wie der Tettnanger und der Hallertauer werden ähnlich schwach wie letztes Jahr sein.“

„Der Klimawandel ist kein Märchen, sondern Fakt“

Vor 20 Jahren hat Ludwig Locher zwei Sorten angebaut, mittlerweile sind es elf. Von fruchtig, blumig bis grün-grasig und hopfig-würzig ist alles dabei. „Wir sind da sehr breit aufgestellt“, sagt er. „Das ist aber eher die Ausnahme.“ Die Vielfalt liegt darin begründet, dass Locher ein Direktvermarkter ist, der die Produkte direkt an den Endverbraucher verkauft. Zum anderen sind klimatolerante Sorten immer mehr Gesprächsthema unter den Hopfenpflanzern. Andere Maßnahmen wie eine Beregnungsanlange sei mit hohen Kosten verbunden, würde allerdings auch nicht bei Extremereignissen helfen. „Der Klimawandel ist kein Märchen, sondern Fakt“, sagt der Hopfenbauer, „darauf muss man sich einstellen.“