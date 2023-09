Die Bodenseeregion ist deutschlandweit bekannt für ihre Äpfel. Zahlreiche Anlagen zieren die Landschaft. Um die Apfelsaison gebührend zu eröffnen, kamen am Mittwoch zahlreiche Politiker, Landwirte und Pressevertreter nach Nonnenhorn. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber und Sabine Kurtz, Staatssekretärin des Landwirtschaftsministeriums Baden-Württemberg, folgten der Einladung an den Bodensee.

Der sich sichtlich im Wahlkampf befindende Markus Söder lobte zunächst die Region in den höchsten Tönen: „Es gibt kaum einen schöneren Platz, an dem man leben kann.“ Den Apfel bezeichnete er als „das bedeutendste Obst der Weltgeschichte“ – eine Anspielung auf die biblische Geschichte von Adam und Eva – bevor seine Rede politisch wurde. Darin sprach er vom Bekennen zur Landwirtschaft, einer Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmitteln und einer gesetzlichen Regelung, damit das Geld in der Landwirtschaft nicht beim Großhandel lande, sondern bei den Produzenten.

Die Apfelernte am Bodensee ist schon im vollen Gange. | Bild: Lisa Sperlich

Unterdurchschnittliche Erntemenge erwartet

„Die diesjährige Apfelernte ist bereits im vollen Gange“, berichtete Jürgen Nüssle, Geschäftsführer der Württembergischen Obstgenossenschaft Raiffeisen. Er und die Obstbauern erwarten dieses Jahr „eine gute, etwas unterdurchschnittliche Erntemenge“. Diese beträgt für den Bodensee etwa 226.000 Tonnen und entspräche dem Niveau des Jahres 2021. Gemessen am Ertrag von 258.000 Tonnen aus dem vorherigen Jahr verzeichnen die Obstbauern allerdings ein deutliches Minus. In ganz Europa rechnen die Experten 2023 mit etwa 11,4 Millionen Tonnen Äpfel und damit der geringsten Ernte der vergangenen drei Jahre. Auch in Deutschland wird es mit 950.000 Tonnen etwa zehn Prozent weniger Äpfel geben.

2022 war die Ausgangslage zum Erntebeginn laut Jürgen Nüssle eine komplett andere. Die Lager waren noch aus dem Vorjahr gefüllt und eine Rekordernte stand vor der Tür. Dieses Jahr seien alle Bestände aus dem Vorjahr verkauft und die Lager leer. Trotzdem ist er der kommenden Saison nicht negativ eingestellt: „Unsere Produzenten haben auch dieses Jahr wieder ein gesundes, regionales und qualitativ hochwertiges Lebensmittel produziert“, sagt er. „Damit treffen wir auf leere Märkte und sollten genügend Abnehmer für unsere Produkte finden.“

Werden die Äpfel dieses Jahr teurer?

Trotz der geringen Erntemenge rechnen die Obstbauern mit einer sehr guten Qualität der Früchte. Die Äpfel haben laut Pressemitteilung der Obstregion Bodensee eine gute Festigkeit, einen hohen Zuckergehalt und ein ausgewogenes Zucker-Säure-Verhältnis. Somit können Verbraucher mit knackigen und aromatischen Früchten rechnen. Wie sich der geringe Ertrag auf die Preise auswirkt, zeigt sich erst in den kommenden Monaten, so die Pressestelle. Der Preis liege außerdem nicht in der Hand der Obstbauern, sondern in der des Großhandels.

Herausforderungen für die Landwirte

Durch das wechselhafte Wetter sei es keine Selbstverständlichkeit, dass die Ernte zufriedenstellend ausfällt. Niedrige Temperaturen, häufige Niederschläge und stellenweise Spätfrost haben es laut Thomas Heilig, Vorsitzender der Obstregion Bodensee, dieses Jahr nicht einfach gemacht. Die anschließende Trockenperiode habe allerdings das Wachstum der Früchte begünstigt und auch der nötige Regen kam noch rechtzeitig, um dem drohenden Wassermangel entgegenzuwirken.

Obst vom Bodensee Hinter der bekannten Markte Obst vom Bodensee steckt die Obstregion Bodensee, ein berufsständiger Fachverband von rund 1000 Obstbauern. Das etwa 9000 Hektar große Anbaugebiet erstreckt sich über die Landkreise Konstanz, Bodenseekreis, Ravensburg und Lindau.

Neben dem Klima haben die Obstbauern der Region mit weiteren Schwierigkeiten zu kämpfen. Ein großes Problem ist laut Thomas Heilig die schwierige wirtschaftliche Lage, die für viele Familienbetriebe die Existenzgrundlage gefährdet. „Wenn Sie im vergangen Jahr ein Kilo Äpfel für 2 Euro gekauft haben, was denken Sie, kommt davon bei unseren Familienbetrieben an?“, fragt er in die Runde. Die Antworte lautet: weniger als 30 Cent. „Ein Kilo Äpfel kostet den Bauern im Schnitt 65 Cent,“ erklärt Heilig. „Da geht die Rechnung nicht auf.“

Die Vorsitzenden von Obstregion Bodensee, Thomas Heilig und Erich Röhrenbach, appellieren an Politik, Handel und Verbraucher. | Bild: Lisa Sperlich

Ein Grund für diese Situation sei der Wettbewerb mit Obstproduzenten aus anderen europäischen Ländern. Diese können ihre Produkte mit niedrigeren Standards und Kosten produzieren. Ein wichtiger Punkt dabei ist die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln. „Wir können nicht nachvollziehen, dass unsere Nachbarstaaten Pflanzenschutzmittel zur Verfügung haben, die wir nicht einsetzen dürfen“, sagt Thomas Heilig, „aber das damit behandelte Obst aber gerne in deutschen Regalen liegen darf.“

Appell an Verbraucher und Handel

Die Vorsitzenden der Obstregion Bodensee, Thomas Heilig und Erich Röhrenbach, appellieren daher an Politik, Handel, Verarbeiter und Verbraucher, die regionale Obstversorgung zu unterstützen. „Wir stehen an der Klippe“, sagt Erich Röhrenbach, „ein kleiner Stoß und das war‘s.“ Auch Jürgen Nüssle von der Württembergischen Obstgenossenschaft Raiffeisen fordert mehr Wertschätzung von heimischen Lebensmitteln: „Sowohl der Handel wie auch die Verbraucher sollen die Wertigkeit von einem in Deutschland, regional und sicher, produzierten Lebensmittel wieder zu schätzen wissen und dies entsprechend würdigen.“