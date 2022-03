Millionen Menschen fliehen mittlerweile vor dem Ukraine-Krieg. Auch im Südwesten Deutschlands kommen immer mehr Menschen an, die vor dem Krieg geflüchtet sind. Wie viele Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine bereits im Bodenseekreis angekommen sind, lässt sich vorerst nur schätzen. „Wir haben darüber noch keinen belastbaren Überblick“, sagt Kreissprecher Robert Schwarz.

Robert Schwarz, Pressesprecher beim Landratsamt | Bild: Landratsamt Bodenseekreis

Man gehe davon aus, dass in den vergangenen Tagen rund 300 bis 400 Geflüchtete (Stand 9. März) im Landkreis untergekommen sind. Alle Zahlen seien nur ungefähre Größenordnungen, die innerhalb kürzester Zeit meist schon wieder überholt seien. „Wir rechnen aber damit, dass die Menschen sich in den Tagen und Wochen nach der Anreise bei den Behörden melden werden, um Grundsicherung zu erhalten und wir dann ein genaueres Bild haben werden“, so Schwarz.

Weitere Busse Spann angekündigt

Wie sieht es in den Kommunen aus? „Bei uns in Friedrichshafen haben sich bislang – Stand Dienstagabend – 93 Menschen im Rathaus gemeldet“, sagt Stadtsprecherin Monika Blank am Mittwoch. Schon für die nächsten Tage seien weitere Busse mit Menschen aus der Ukraine angekündigt, daher könnten die Zahlen immer nur einen kleinen Ausschnitt abbilden. „Alles ist in Bewegung“, so Blank. Der Stadt seien in den vergangenen Tagen viele Unterkünfte angeboten worden, vom Zimmer für einige Tage bis zur Ferienwohnung, die auch etwas länger genutzt werden kann. „Die Hilfsbereitschaft ist enorm, das hilft uns ungemein“, betont Monika Blank.

Monika Blank, Pressesprecherin der Stadt Friedrichshafen | Bild: Stadt Friedrichshafen

In Immenstaad sind laut Bürgermeister Johannes Henne bislang neun Ukrainer angekommen. Die Frauen und Kinder hätten über private Kontakte eine Unterkunft im Ort gefunden. „Wir haben sie bei uns empfangen, zunächst den bürokratischen Teil im Rathaus erledigt und die nötigen Anträge ausgefüllt“, erklärt Johannes Henne, „gleichzeitig läuft das ehrenamtliche Netzwerk an, um den Menschen Unterstützung anzubieten.“

Alte Schule in Immenstaad soll genutzt werden

Wie in vielen andere Kommunen im Bodenseekreis hatte auch der Bürgermeister in Immenstaad dazu aufgerufen, verfügbaren Wohnraum der Gemeinde zu melden. So seien erste Angebote von Privatleuten eingegangen, die Menschen aufnehmen würden. Zudem plant man in Immenstaad, die alte und zurzeit leerstehende Grundschule für eine Unterbringung Geflüchteter herzurichten.

In der alten Grundschule in Immenstaad könnten weitere Kriegsflüchtlinge eine Unterkunft finden. | Bild: Corinna Raupach

„So könnten wir zusätzlich noch etwa 40 bis 60 Leute unterbringen“, betont Henne. Man sei auf die Ankunft der Menschen vorbereitet, aber dennoch dankbar, wenn weiterhin Wohnraum gemeldet wird – vor allem für eine längerfristige Nutzung. „Die Menschen brauchen nach dem Erlebten jetzt vor allem eine liebenswürdige Aufnahme – und ich spüre bei uns in der Bevölkerung eine enorme Bereitschaft dazu“, sagt Johannes Henne.

Johannes Henne, Bürgermeister von Immenstaad | Bild: Johannes Henne

Auch der Landkreis hatte dazu aufgerufen, Wohnraum für die Menschen aus der Ukraine zur Verfügung zu stellen. „Wir bekommen überwiegend Wohnungen und Zimmer angeboten, die für einige Tage oder wenige Wochen belegt werden können, meist Ferien- und Einliegerwohnungen“, sagt Robert Schwarz. Das könne eine Hilfe sein, „jedoch müssen wir von einer Unterbringung über mehrere Monate ausgehen – mindestens“.

Längerfristig nutzbare Wohnungen seien dem Landkreis nur in sehr geringer Anzahl angeboten worden, bisher etwa zehn. „Wenn innerhalb kurzer Zeit Hunderte Menschen zu uns in den Landkreis kommen, wird das nicht ausreichen“, so der Sprecher. Daher hat der Landkreis inzwischen eine erste Notunterkunft geschaffen. „Wir haben einen Vertrag mit dem Feriendorf Langenargen geschlossen, um dort fürs erste etwa 80 Menschen unterbringen zu können. Wir gehen davon aus, dass diese Plätze vor Ende der Woche belegt sein werden“, so Schwarz.

Hallen werden als Notunterkünfte vorbereitet

Um den in den nächsten Tagen ankommenden Menschen zumindest für den Anfang eine Unterkunft zur Verfügung stellen zu können, werde man weitere Feriendomizile nutzen. „Dabei ist klar, dass diese nicht zeitlich unbegrenzt zur Verfügung stehen. An Notunterkünften in Hallen, wie wir sie aus der Fluchtkrise 2015 kennen, werden wir also nicht herumkommen“, betont der Kreissprecher. Dafür werden aktuell die Halle in Tettnang-Kau, Langenargen und Kressbronn vorbereitet.

Die Seldner-Halle in Tettnang-Kau wird als Notunterkunft vorbereitet. | Bild: Wieland, Fabiane

„In Tettnang-Kau werden wir uns ab Montag an die Vorbereitungen machen“, sagt Robert Schwarz. Die Halle müsse so ausgerüstet werden, dass die Menschen dort mehrere Wochen – oder auch länger – leben können. Die Halle sei daher sicherlich nicht innerhalb weniger Tage nutzbar. „Wir gehen derzeit eher von zwei Wochen aus, bis die Halle von den Sanitäranlagen bis zu Verpflegungsmöglichkeiten ausgestattet ist“, sagt Robert Schwarz. Sollte die Zahl der Geflüchteten in der Region jetzt sehr viel schneller steigen, könne man als Übergangslösung gemeinsam mit den Hilfsorganisationen Feldbettenlager aufbauen.

Der Fokus der Behörden liege zunächst darauf, die Menschen unterzubringen, betont der Kreissprecher. Man habe aber schon in der Flüchtlingskrise 2015 die positive Erfahrung gemacht, „dass sehr viel Hilfsbereitschaft und Mitmenschlichkeit sichtbar wird, wenn die Lage es erfordert. Das wird auch diesmal nötig sein, denn die behördlichen und kommunalen Strukturen werden das vor allem in den ersten Wochen nicht alleine und in allen Facetten auffangen können“.

Blick nach Ravensburg

In Ravensburg geht die Stadt derzeit von „etwa 500 Geflüchteten allein für die Stadt Ravensburg aus“, wird Oberbürgermeister Daniel Rapp in einer Mitteilung zitiert: „Aber das ist eine Annahme. Niemand kann sagen, ob das so eintritt oder ob es sogar noch viele mehr werden.“ Als zunächst am wichtigsten erachtet die Stadt, dass genügend Unterkunftsmöglichkeiten zur Verfügung stehen und ankommende Geflüchtete registriert werden. Die Stadtverwaltung arbeite dafür eng mit dem Landkreis und mit Hilfsorganisationen zusammen.