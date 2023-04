So viel Schnee wie jetzt gab‘s die ganze Saison noch nicht. Doch das hilft nicht, die Saison in den großen Skigebieten in Vorarlberg endet eine Woche nach Ostern. Ski Arlberg und Montafon machen Sommerpause.

In der jetzt zu Ende gehenden Skisaison gab es im Montafon erstmals ein dynamisches Preissystem. Die Bergbahnen belohnten Frühbucher mit günstigeren Angeboten und knöpften jenen Gästen, die sich bei schönem Wetter kurzfristig für einen Skitag einkauften, entsprechend höhere Preise ab.

War das neue Ticketing spürbar?

Hat sich das neue Preissystem auf das Buchungsverhalten ausgewirkt? Thomas Ettenberger, Bereichsleiter Vertrieb bei den Bergbahnen Silvretta-Montafon, teilte auf Anfrage mit, dass die Tickets im Durchschnitt „deutlich früher gebucht wurden“. Je länger die Gültigkeitsdauer der Tickets war, desto früher sei gebucht worden. Mehrtageskarten seien zwei bis drei Monate im Voraus gebucht worden, Tageskarten kurzfristiger.

Die meisten Besucher zwischen den Jahren

Wie groß die Preisschwankungen und die Durchschnittspreise waren, könne er erst nach der Saison sagen. Die besucherstärksten Tage seien in den Weihnachtsferien gewesen, am 26. und 27. Dezember. Die Erfahrungen im Montafon mit dem dynamischen Preissystem waren offenbar gut. Eine Fortsetzung sei geplant, so die klare Aussage aus dem Montafon.

Dynamische Preise auch am Arlberg?

Nein, im Gebiet Ski Arlberg gibt es aktuell keine Pläne, es der Konkurrenz im Montafon nachzumachen, und ebenfalls eine dynamische Preisgestaltung einzuführen. Carla Lingg aus der Marketing-Abteilung teilte auf unsere Anfrage per E-Mail mit: „Ein Dynamic Pricing haben wir (derzeit) nicht geplant.“

Weitere Einblicke, etwa zu konkreten Besucherzahlen, besucherstärksten oder zu der Frage, wie viele Pistenkilometer der durchschnittliche Skifahrer an einem zurücklegt, gaben die Skiressorts nicht bekannt. Über Skitracker oder eine Auswertung der Liftkarten ließen sich bestimmt interessante Zahlen auswerten. Carla Lingg verweist auf vertragliche Bindungen, die eine Bekanntgabe nicht zuließen.

Drei Fragen zu Schönwetterfahrern

Welche Zusammenhänge zwischen Wetterbericht und Besucherzahlen lassen sich beobachten? Thomas Ettenberger (Montafon): „Das Wetter ist immer ein wichtiger Faktor, gerade für Tagesskifahrer. Heuer war es aber sehr schwankend und kaum planbar.“

Nimmt der Trend zu, nur dann zum Skifahren zu gehen, wenn die Bedingungen optimal sind? Ettenberger: „Das ist kein Trend, denn zumindest bei Tagesskifahrern war das schon immer so.“

Stimmt die Aussage, dass sich die Besucher wegen des immer präziseren Wetterberichts verstärkt bei ihrer Planung nach dem Wetter richten? „Bei Mehrtagesgäste nicht, bei Tagesgäste eher schon.“