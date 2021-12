Vorarlberg/Bodenseekreis vor 2 Stunden

Skifahren in Vorarlberg: Coronavorschriften klingen komplizierter als sie sind, dafür aber locken leere Pisten

Für Familien aus Deutschland ist es auf den ersten Blick heillos kompliziert, wenn man mit Kindern zum Skifahren nach Österreich will. Aber keine Sorge, es ist eigentlich ganz einfach. Wir erklären, was an der Grenze und an der Talstation beachtet werden muss.