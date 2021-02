Bodenseekreis Nur für Abonnenten vor 17 Stunden

Sinnvoll oder ungerecht? Darum können sich auch Menschen aus anderen Teilen Süddeutschlands im Kreisimpfzentrum des Bodenseekreises impfen lassen

Nicht alle, die im Kreisimpfzentrum in Friedrichshafen gegen das Coronavirus geimpft werden, leben im Bodenseekreis. Kann sich jeder Impfwillige also grundsätzlich in jedem Impfzentrum des Landes impfen lassen? Führt das nicht zu einem regelrechten Impftourismus? Und woher weiß der Landkreis dann, wie viele Einwohner inzwischen geimpft wurden? Wir haben beim Landratsamt und beim Sozialministerium nachgefragt.