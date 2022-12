Silvester steht vor der Tür und mit dem letzten Abend des Jahres für viele Menschen im Bodenseekreis auch das Abschießen von Raketen in den Nachthimmel. Damit das neue Jahr nicht mit Blaulicht und Martinshorn eingeläutet werden muss, haben das Ordnungsamt und die Feuerwehren des Bodenseekreises einige Hinweise für die Silvesternacht parat.

Silvesterfeuerwerk in Heiligenberg 2020. Auch dieses Jahr findet in Heiligenberg wieder ein großes Feuerwerk statt, kombiniert mit einer Party am Sennhof. | Bild: Manuela Klaas

So sollten beim Böllern etwa die Angaben der Raketenhersteller beachtet werden. Das Landratsamt Bodenseekreis betont: Keine Raketen abfeuern, wenn es stärker windet. Weiter heißt es, dass Feuerwerkskörper nicht selbst hergestellt werden dürfen. Und es wird geraten, Böller niemals am Körper tragen. Sie sollten so aufbewahrt werden, dass keine Selbstentzündung möglich ist.

Was bei Verletzungen zu tun ist Kommt es zu Verletzungen, ist es wichtig, schnell zu reagieren. Das betont der Kreisverband des DRK Ravensburg. „Bei kleineren Verbrennungen kühlen, bei großflächigen nicht, da sonst eine Unterkühlung Person droht. Als Faustregel gilt: Verbrennungen, die größer als die Handfläche sind, erfordern eine ärztliche Behandlung“, erklärt DRK-Chef Gerhard Krayss. Bei Handverletzungen sollte die Wunde umgehend steril abgedeckt werden. „Abgerissene Finger oder Fingerteile nach Möglichkeit bergen und den Rettungskräften übergeben“, sagt Krayss und ergänzt: „Bei Augenverletzungen ist es wichtig, beide Augen zu verbinden, sodass das verletzte Auge möglichst nicht mehr bewegt wird.“ Bei ernsten Verletzungen unbedingt den Notruf 112 tätigen.

Nach dem Anzünden der Raketen gilt es, ausreichend Sicherheitsabstand einzunehmen und die Feuerwerkskörper nicht unkontrolliert wegzuwerfen. Nicht gezündete Raketen dürfen nicht nachgezündet werden, sie sollten mit Wasser unbrauchbar gemacht werden. Weiter rät das Landratsamt, vor Silvester brennbare Gegenstände am Haus zu entsorgen oder ins Haus bringen. Während des Feuerwerks sollten die Fenster geschlossen bleiben.

Besonders wichtig: In unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen sowie brandempfindlichen Gebäuden – beispielsweise Fachwerkhäusern – ist das Böllern verboten. Manche Kommune können sogar Zonen einrichten, in denen das Abschießen von Raketen verboten ist.

Böllern in der Altstadt von Überlingen streng verboten

Wer zum Beispiel in Überlingen Raketen in die Luft schießen möchte, muss beachten, dass das Böllern im Bereich der Altstadt und des Landungsplatzes verboten ist. Das gibt die Stadtverwaltung bekannt. Das Verbot gilt insbesondere im Gebiet Aufkircher Tor und von dort aus bis zum Parkhaus Mitte sowie zwischen dem Mantelhafen und der Bahnhofstraße. Auch auf Plätzen, wie etwa dem Münsterplatz und der Hofstatt, ist das Abschießen von Raketen verboten.

Silvester 2018 auf dem Münsterturm in Überlingen. | Bild: Jürgen Gundelsweiler

„In der Überlinger Altstadt stehen viele Fachwerkhäuser – das Fachwerk ist nicht bei jedem Haus sichtbar. Aufgrund der Vorgabe des Gesetzgebers besteht deswegen faktisch ein Feuerwerksverbot in der Überlinger Altstadt“, erklärt Stadtsprecherin Andrea Winkler. So sollen Brände verhindert werden.

Gemeinde Salem appelliert, den Silvestermüll mitzunehmen

Anders als in Überlingen gibt es in der Gemeinde Salem keine Bereiche, in denen das Böllern in der Silvesternacht grundsätzlich verboten ist – abgesehen von den allgemein geltenden Verboten. Die Verwaltung appelliert in Hinblick auf Silvester, den Müll des eigenen Feuerwerks wieder mitzunehmen und zu entsorgen. Sollte dennoch Unrat auf den Straßen übrigbleiben, liegt es an der Gemeinde, für Ordnung zu sorgen.

Die Kommunen im Bodenseekreis appellieren an die Bürger, den eigenen Müll vom Silvesterfeuerwerk wieder mit nach Hause zu nehmen. An Neujahr 2021 lag in Friedrichshafen zwar coronabedingt weniger Müll auf den Straßen, dennoch hatten städtische Mitarbeiter genug zu tun, um aufzuräumen. | Bild: Lena Reiner

Kein gesondertes Böllerverbot in Uhldingen-Mühlhofen

Auch in Uhldingen-Mühlhofen gibt es dieses Jahr keine Böllerverbote. Eine Altstadt mit vielen Fachwerkhäusern, wie Überlingen sie hat, gibt es nicht. Auf die Frage nach einem ganzheitlichen Verbot für die Gemeinde, hält sich Bürgermeister Dominik Männle bedeckt. „Ein ganzheitliches Böllerverbot können wir aus meiner Sicht nicht erlassen“, sagt er. Eine solche Regelung müsse stets mit einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung einhergehen, die in Uhldingen-Mühlhofen nicht gegeben ist.

Müllentsorgung in Friedrichshafen ist geregelt

Obwohl Friedrichshafen die größte Stadt im Bodenseekreis ist, gibt es dort keine zusätzlichen Bereiche, in denen das Abschießen von Raketen verboten ist. Das erklärt Stadtsprecherin Andrea Kreuzer. Deswegen sei man auch darauf vorbereitet, dass am Neujahrstag viel Müll herumliegen wird – obwohl „es eine Selbstverständlichkeit sein sollte, dass man den Müll wieder mit nach Hause nimmt“.

Für Andrea Kreuzer, Pressesprecherin Stadt Friedrichshafen, sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, Silvestermüll wieder mit nach Hause zu nehmen und nicht auf der Straße liegen zu lassen. | Bild: Lena Reiner

Um den Unrat, der dennoch liegen bleibt, kümmern sich Mitarbeiter der städtischen Baubetriebe. „Es werden an Neujahr etwa acht Mitarbeiter von 7 bis 13 Uhr auf der Uferpromenade, in der Innenstadt, am Stadtbahnhof, auf dem Franziskusplatz und im Charlottenhof unterwegs sein, um den Müll der privaten Silvesterfeuerwerke wegzuräumen“, erklärt Kreuzer.