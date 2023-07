Innovative Geschäftsmodelle im Mobilitäts- und Energiesektor sind heiß begehrt. Das beweist auch ein neuer Zusammenschluss von ZF und dem Stadtwerk am See. Gemeinsam mit der Zeppelin-Universität (ZU) haben sie ein Kompetenzzentrum, einen sogenannten Accelerator, gegründet. Ziel von „Move+“ ist es, junge Unternehmen in der Region zu fördern und sie dabei zu unterstützen, Ideen zur Marktreife zu bringen. Das Land fördert das Vorhaben mit 400.000 Euro.

Expertise vor Ort

„Ziel der Kooperation ist es, am Bodensee ein Start-up-Ökosystem zu schaffen“, sagt etwa Sebastian Grimm. Er ist Leiter des ZF Innovation Labs. Während sein Arbeitgeber zum Projekt Erfahrung im Bereich Mobilität beisteuern will, trägt das Stadtwerk Expertise im Energiesektor bei – sowie ebenfalls in Sachen Mobilität: Der Versorger betreibt etwa den Stadtverkehr Friedrichshafen, die Bodensee-Oberschwaben-Bahn und den Katamaran. Vertreter der Zeppelin-Universität haben vor, ihr Wissen bei der Beratung von angehenden Unternehmern einzubringen.

Was aber haben angehende Gründer ganz konkret vom Projekt? Sebastian Grimm von der ZF erläutert: „Wir sind aktuell dabei, die Programme zu definieren.“ Diese sollen drei bis sechs Monate laufen und auf die Bedürfnisse der Teilnehmer zugeschnitten sein. Bewerbungen auf bis dahin konzipierte Programme sollen ab Oktober laufen. Dann könnten Gründer die Expertise bekommen, die sie für die Entwicklung ihrer Ideen benötigen. Dazu zählen auch Labor- und Büroflächen. Menschen über 50 Jahren sind ausdrücklich willkommen – genauso wie Interessierte, die nicht direkt am Bodensee wohnen. Das Angebot ist für die Teilnehmer kostenlos.

Vorbereitung für Investoren

Angesiedelt sein wird der Accelerator in den Räumlichkeiten des Pioneerports, dem ZU-Gründungs- und Innovationszentrum am Seemooser Horn in Friedrichshafen. Dort sollen am Ende des Förderprogramms auch Präsentationen vor Investoren stattfinden, vergleichbar mit der Sendung „Die Höhle der Löwen.“ Ein vergleichbares Event hat die ZU bereits im April dieses Jahres ausgerichtet. Je nach Ausprägung der jeweiligen Jungunternehmen sind aber auch die ZF und das Stadtwerk am See bereit, sich an Gründungen zu beteiligen.

Sebastian Grimm von der ZF ist sicher, dass sich die Bodenseeregion für Gründungen in den Bereichen Mobilität und Energie hervorragend eignet. „Wir haben Mobilitätsanbieter auf sehr engem Raum, etwa einen Flughafen, Schiffe und Nahverkehr.“ Hinzu käme eine sehr hohe Dichte an Industrieunternehmen.