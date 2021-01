Seit Beginn der Corona-Pandemie sind dem Gesundheitsamt im Bodenseekreis bis Montag 4214 Infektionsfälle gemeldet worden. Als akut werden 554 Infektionsfälle eingestuft, wie das Landratsamt am Montagnachmittag mitteilte. 71 Menschen werden im Zusammenhang mit Covid-19 stationär in den Kliniken im Landkreis behandelt, fünf davon intensivmedizinisch.

In der zurückliegenden Woche (18. bis einschließlich 14. Januar) sind den Behördenangaben zufolge insgesamt 211 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet worden. 31 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden im Bodenseekreis in dieser Zeit verzeichnet. Die Gesamtzahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie beträgt nun, Stand: Montag, 108.

Bodenseekreis 72 Corona-Impfungen am ersten Tag: Das Kreisimpfzentrum in der Messe Friedrichshafen ist seit Freitag geöffnet Das könnte Sie auch interessieren

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die vor einer Woche bei rund 170 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag, ist seither deutlich gesunken: bis Sonntag auf knapp unter 100, aktuell liegt sie den Behördenangaben zufolge bei 98,6.

Gemeldete Corona-Infektionen nach Gemeinde (Stand: 25. Januar) Bermatingen Seit Beginn der Pandemie: 46

Fälle pro 1000 Einwohner: 11

Veränderung zum Vortag: 0 Deggenhausertal Seit Beginn der Pandemie: 58

Fälle pro 1000 Einwohner: 13

Veränderung zum Vortag: 0 Eriskirch Seit Beginn der Pandemie: 138

Fälle pro 1000 Einwohner: 28

Veränderung zum Vortag: 0 Frickingen Seit Beginn der Pandemie: 32

Fälle pro 1000 Einwohner: 10

Veränderung zum Vortag: 1 Friedrichshafen Seit Beginn der Pandemie: 1309

Fälle pro 1000 Einwohner: 21

Veränderung zum Vortag: 2 Heiligenberg Seit Beginn der Pandemie: 42

Fälle pro 1000 Einwohner: 13

Veränderung zum Vortag: 0 Immenstaad Seit Beginn der Pandemie: 108

Fälle pro 1000 Einwohner: 16

Veränderung zum Vortag: 0 Kressbronn Seit Beginn der Pandemie: 173

Fälle pro 1000 Einwohner: 19

Veränderung zum Vortag: 0 Langenargen Seit Beginn der Pandemie: 184

Fälle pro 1000 Einwohner: 24

Veränderung zum Vortag: 0 Markdorf Seit Beginn der Pandemie: 253

Fälle pro 1000 Einwohner: 17

Veränderung zum Vortag: 1 Meckenbeuren Seit Beginn der Pandemie: 333

Fälle pro 1000 Einwohner: 24

Veränderung zum Vortag: 0 Meersburg (mit Daisendorf, Hagnau und Stetten) Seit Beginn der Pandemie: 128

Fälle pro 1000 Einwohner: 12

Veränderung zum Vortag: 0 Oberteuringen Seit Beginn der Pandemie: 73

Fälle pro 1000 Einwohner: 14

Veränderung zum Vortag: 0 Owingen Seit Beginn der Pandemie: 62

Fälle pro 1000 Einwohner: 13

Veränderung zum Vortag: 1 Salem Seit Beginn der Pandemie: 172

Fälle pro 1000 Einwohner: 14

Veränderung zum Vortag: 0 Tettnang (mit Neukirch) Seit Beginn der Pandemie: 584

Fälle pro 1000 Einwohner: 26

Veränderung zum Vortag: 2 Überlingen (mit Sipplingen) Seit Beginn der Pandemie: 369

Fälle pro 1000 Einwohner: 14

Veränderung zum Vortag: 0 Uhldingen-Mühlhofen Seit Beginn der Pandemie: 150

Fälle pro 1000 Einwohner: 17

Veränderung zum Vortag: 1 Gesamt Seit Beginn der Pandemie: 4214

Fälle pro 1000 Einwohner: 17

Veränderung zum Vortag: 8

Um den Jahreswechsel ergab etwas mehr als jeder vierte Test einen Corona-Nachweis

Ebenfalls gesunken ist der Anteil der Positivbefunde an der Gesamtzahl an Corona-Tests aus dem Bodenseekreis im MVZ Labor Ravensburg. Dort wird nach Angaben des Landratsamtes der ganz überwiegende Teil der Abstriche aus dem Landkreis ausgewertet. Knapp 60 000 PCR-Tests seien in dem Labor seit Beginn der Pandemie für den Einzugsbereich Bodenseekreis vorgenommen worden. Etwa 5000 fielen dem Landratsamt zufolge positiv aus. Darin seien auch Wiederholungstestungen, beispielsweise in Kliniken, enthalten.

Bodenseekreis Corona im Bodenseekreis und im Kreis Ravensburg: Das sind die aktuellen Zahlen und Entwicklungen Das könnte Sie auch interessieren

Eine Übersicht zu den vergangenen Wochen zeigt: Ab November stieg die Positivrate, die um den Jahreswechsel den bisherigen Höchstwert erreichte.

Anzahl an PCR-Tests sowie Anteil der Positivbefunde KW 48: 1694 Tests, davon 270 (15,94 Prozent) positiv

KW 49: 1496 Tests, davon 197 (13,17 Prozent) positiv

KW 50: 1969 Tests, davon 322 (16,35 Prozent) positiv

KW 51: 2330 Tests, davon 478 (20,52 Prozent) positiv

KW 52: 1819 Tests, davon 427 (23,47 Prozent) positiv

KW 53: 1467 Tests, davon 345 (23,52 Prozent) positiv

KW 01: 2054 Tests, davon 535 (26,05 Prozent) positiv

KW 02: 2264 Tests, davon 532 (23,5 Prozent) positiv

KW 03: 2262 Tests, davon 374 (16,53 Prozent) positiv

Quelle: MVZ Labor Ravensburg GbR

Informationen zum Thema Corona hat das Landratsamt Bodenseekreis auf seiner Webseite zusammengestellt.