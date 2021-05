Damit kann der Einzelhandel im Kreis Ravensburg wieder „Click and Meet“ anbieten. Kunden müssen dafür ein negatives Corona-Schnelltestergebnis vorweisen können, das nicht älter als 24 Stunden alt ist. Die Regelung tritt nach Angaben des Landratsamts Ravensburg am Sonntag, 16. Mai in Kraft.

Sollte an drei aufeinander folgenden Tagen der maßgebliche Schwellenwert von 150 wieder überschritten werden, darf der Einzelhandel laut Kreisbehörde kein „Click and Meet“ mehr anbieten. Die Beschränkungen treten dann am übernächsten Tag in Kraft. Das Landratsamt würde dies wieder entsprechend bekanntmachen. Seit in Kraft treten der Bundesnotbremse ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert des Robert-Koch-Instituts relevant.