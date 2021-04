Bodenseekreis Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Sieben-Tage-Inzidenz liegt seit fünf Tage unter 100: Corona-Notbremse im Bodenseekreis wird am Mittwoch aufgehoben

Museen und Zoos im Bodenseekreis dürfen am Mittwoch wieder öffnen. Auch der Einzelhandel darf Angebote im Bereich Click and Meet wieder aufnehmen. Grund ist die Aufhebung der Corona-Notbremse. Das Alkoholverbot und die Maskenpflicht an bestimmten Orten gelten aber weiterhin, betont das Landratsamt.