Ravensburg Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Im Kreis Ravensburg greift ab Dienstag die Notbremse – Ravensburgs Oberbürgermeister kritisiert erneute Schließung des Einzelhandels

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfizierten pro 100 000 Einwohner liegt nun auch im Landkreis Ravensburg seit drei Tagen in Folge über dem Wert von 100. Damit treten ab Dienstag im gesamten Kreis zahlreiche Verschärfungen in Kraft. Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp will die Geschäfte trotzdem weiter offen lassen – Minister Manne Lucha erteilt dem eine Absage.