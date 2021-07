Bodenseekreis vor 1 Stunde

Sieben-Tage-Inzidenz im Bodenseekreis aktuell über 10: Wann das welche Regel-Änderungen zur Folge haben könnte

Seit dem 2. Juli (3,2) ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Bodenseekreis fast täglich gestiegen, am Donnerstag erstmals wieder über einen Wert, der in der Corona-Verordnung eine Rolle spielt. Wie das Gesundheitsamt das momentane Infektionsgeschehen im Landkreis einschätzt und was sich mit Inzidenzstufe 2 ändern würde.